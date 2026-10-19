Sự bơ vơ của trí tuệ

Công nghệ chinh phục trọng lực hay phô diễn sức mạnh?

Khi chiếc Tesla Roadster kích hoạt hệ thống đẩy khí lạnh để tạo ra cú "bật nhảy" lơ lửng giữa bãi thử, hàng triệu ánh mắt trên hành tinh nín thở trước một màn trình diễn pha trộn giữa cơ học Newton và công nghệ tên lửa không gian. Bên cạnh những tiếng tung hô, thử quay lại ngẫm về con đường mà nhà phát minh Nikola Tesla đã đi một thế kỷ trước, để thấy nhân loại đang thực sự tiến hóa, hay chỉ là khoe khoang cơ bắp trước các định luật vật lý cơ bản?!

Hãy gạt bỏ lớp vỏ truyền thông để mổ xẻ bản chất vật lý của sự kiện. Chiếc siêu xe mang những bình chứa khí nén ở áp suất cực cao, gấp hàng nghìn lần áp suất lốp xe thông thường. Khi kích hoạt, luồng khí này được giải phóng đột ngột với sức đẩy khổng lồ, ngay lập tức nhấc bổng khối kim loại nặng hàng tấn, vượt qua sức hút của trái đất. Về mặt kỹ thuật cơ khí, đó là một kỳ quan của độ chính xác. Nhưng về mặt nhiệt động lực học, đó là một sự tiêu thụ năng lượng thô bạo.

Tesla Roadster với tham vọng kết hợp công nghệ ô tô điện và hệ thống đẩy, mở ra những ý tưởng mới về phương tiện tương lai. (Ảnh: Tesla)

Lịch sử từng ghi nhận Tesla bị các nhà tài phiệt như J.P. Morgan hắt hủi và bị cộng đồng khoa học thời đại đó gọi là "gã điên" khi ông tuyên bố từ bỏ việc đốt nhiên liệu hóa thạch để hướng tới truyền tải năng lượng không dây toàn cầu từ tầng điện ly. Nếu nhà thiên tài người Serbia sống lại và chứng kiến nhân loại thế kỷ 21 tiêu tốn hàng megawatt điện chỉ để xả khí nén cho một chiếc xe hơi "nhảy múa" vài giây trên không trung, có lẽ ông sẽ trầm ngâm châm một điếu xì gà, nhả làn khói mờ ảo rồi tự hỏi: "Đó là sự cất cánh của trí tuệ hay sự bùng nổ của lực cưỡng bức?!"

Đưa một chiếc xe hơi thương mại lên không trung bằng lực đẩy tên lửa chẳng khác nào việc dùng một khẩu pháo thần công hạng nặng chỉ để bắn một bức thư tình sang bờ sông bên cạnh. Nó đến đích nhanh thật, vang dội thật, nhưng tốn kém và lạc điệu làm sao so với việc thả một con thuyền giấy hay nhét bức thư vào chiếc chai thủy tinh thả trôi theo dòng chảy tự nhiên của dòng sông từ trường.

Di sản Nikola Tesla và câu hỏi về tương lai nhân loại

Hơn một thế kỷ trước, khi Tesla phác thảo những phương tiện bay không cần cánh, không mang theo nhiên liệu đốt, ông đã hình dung về một cơ chế hoàn toàn khác. Bầu khí quyển và trái đất này là một tụ điện khổng lồ. Năng lượng nằm ngay trong không trung, vô tận và dịu êm. Một phương tiện đích thực của tương lai không nên chiến thắng trọng lực bằng cách “đẩy” hay “đốt” phí phạm lực nén, mà phải bằng cách hòa nhịp vào từ trường của trái đất, biến trọng lực thành người bạn đồng hành chứ không phải kẻ thù cần chiến thắng. Khi sử dụng động cơ tên lửa để làm một chiếc ô tô bay, đó là chinh phục tự nhiên bằng sức mạnh cơ bắp. Tương lai bền vững chỉ đến khi chúng ta chinh phục tự nhiên bằng sự thấu hiểu cộng hưởng.

Sự khác biệt cốt lõi giữa khoa học thời đại chúng ta và tầm nhìn của Tesla nằm ở cách tiếp cận tri thức. Thế kỷ 21 tôn sùng dữ liệu lớn, mô hình CAD, thuật toán AI và các bảng tính mô phỏng tối ưu hóa.

Nhưng Tesla chưa bao giờ sáng tạo bằng mô hình máy tính. Những phát minh vĩ đại nhất của ông, từ động cơ dòng điện xoay chiều (AC) cho đến nguyên mẫu truyền thông không dây, đều hiện ra nguyên vẹn trong tâm trí ông như một thước phim hoàn chỉnh trước khi được chuyển thành bản vẽ kỹ thuật. Ông từng viết trong hồi ký: "Trực giác là một thứ gì đó vượt xa kiến thức. Chúng ta có những tế bào não cực kỳ nhạy bén cho phép ta cảm nhận chân lý khi logic hoàn toàn bất lực."

Khoa học hiện đại coi trực giác là một thứ cảm tính ngẫu nhiên, nhưng với các bộ óc vĩ đại nhất, trực giác là tần số bắt sóng từ một trạm phát vô hình của vũ trụ. Khi chúng ta giao phó toàn bộ năng lực tư duy cho thuật toán và máy móc, chúng ta đang làm teo tóp dần cơ quan tiếp nhận tinh vi nhất của chính mình.

Ở đây, một nghịch lý lịch sử xuất hiện. Cái tên "Tesla" được dùng để gắn lên những cỗ xe hơi điện nhanh nhất thế giới, những hệ thống tự lái tối tân nhất và giờ đây là cả những cỗ máy pha trộn giữa ô tô và tên lửa đẩy. Nhưng bản chất của chủ nghĩa tư bản công nghệ hiện đại là tối ưu hóa lợi nhuận, kích thích sự hiếu kỳ và tạo ra các biểu tượng xa hoa. Trong khi đó, Nikola Tesla sống một cuộc đời khổ hạnh, chết trong cô độc tại một khách sạn nghèo ở New York với duy nhất một mục đích: giải phóng nhân loại khỏi đói nghèo năng lượng thông qua nguồn điện miễn phí và vô tận.

Ảnh minh họa: AP

Phải chăng chúng ta đang tôn vinh Tesla bằng cách phản bội lại triết lý cốt lõi của ông? Khi Elon Musk và các kỹ sư đương đại đốt hàng tỷ đô la để chế tạo siêu xe bay phục vụ cho tầng lớp tinh hoa, họ đang chiến thắng các giới hạn kỹ thuật cơ khí, nhưng lại thất bại hoàn toàn trước bài toán nhân sinh mà Tesla từng trăn trở: “Khoa học chỉ là một sự điên rồ nếu nó không có mục tiêu cuối cùng là nâng cao số phận con người”.

Bãi thử ở Texas cuối cùng cũng chìm vào tĩnh lặng. Khói trắng của hệ thống khí nén tan loãng vào bầu trời chiều. Chiếc xe hạ cánh an toàn tuyệt đối nhờ sự can thiệp của những dòng lệnh lập trình hoàn hảo. Nhưng buồng lái hoàn toàn trống rỗng.

Sự vắng bóng của con người trong khoang lái không chỉ là một giải pháp bảo đảm an toàn trước rủi ro cơ học, mà còn là một ẩn dụ lo ngại cho tương lai của văn minh nhân loại: Chúng ta đang chế tạo ra những cỗ máy siêu việt để rồi tự nguyện bước ra khỏi trung tâm của cuộc hành trình.

Elon Musk hẳn hâm mộ Nikola Tesla cuồng nhiệt nên mới dùng tên ông để đặt cho công ty và dự án vĩ đại của mình. Elon Musk có sự can đảm và ngông cuồng của kẻ mộng mơ, thứ mà thế giới thương trường rất thiếu. Việc kết nối sức mạnh của ngành ô tô với tham vọng chinh phục vũ trụ là khát vọng táo bạo.

Nhưng mong rằng Tesla của thế kỷ 21 không dừng lại ở những trò xiếc kỹ thuật. Nếu cái tên Tesla còn mang chút hương vị của những ước mơ năm xưa mà nhà phát minh thiên tài từng gửi gắm, hãy nhớ rằng: tương lai không nằm ở chỗ chiếc xe bay cao bao nhiêu mét, mà nằm ở chỗ nó giúp tâm hồn và trí tuệ con người vươn cao đến đâu. Đừng chỉ tạo ra những siêu xe biết nhào lộn trên không. Hãy tạo ra nguồn năng lượng không dây giải phóng con người khỏi sự lệ thuộc. Hãy biến công nghệ thành nhịp cầu kết nối, thay vì màn trình diễn đắt giá cho sự hiếu kỳ.

Bởi cuối cùng, trọng lực lớn nhất kéo ghì nhân loại không phải là lực hút của Trái Đất, mà là sự giới hạn trong tư duy và trái tim của chính chúng ta.