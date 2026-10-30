Doanh nghiệp cà phê Đắk Lắk đón Huân chương Độc lập hạng Ba

Thành lập ngày 8/6/1993, sau 33 năm xây dựng và phát triển, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk (Simexco Dak Lak ) đã vươn lên nhóm ba doanh nghiệp xuất khẩu cà phê, hồ tiêu hàng đầu Việt Nam, đưa sản phẩm đến 125 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong niên vụ 2025–2026, doanh nghiệp đạt doanh thu hơn 20.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu 669 triệu USD và lợi nhuận trước thuế 138 tỷ đồng.

Với những đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội, tập thể doanh nghiệp vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba.

Tập thể doanh nghiệp vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba.

Tại buổi lễ, đơn vị đã công bố tên gọi mới từ Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk thành Công ty TNHH MTV Tổng công ty Simexco 2-9 Đắk Lắk. Việc chuyển đổi tên gọi không chỉ đánh dấu bước phát triển về tổ chức mà còn thể hiện định hướng mở rộng quy mô, nâng cao chức năng, nhiệm vụ và vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn mới.

Bên cạnh thương mại nông sản, doanh nghiệp định hướng phát triển các lĩnh vực nông nghiệp bền vững, logistics, bán lẻ - tiêu dùng và du lịch; đẩy mạnh chế biến sâu, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao giá trị nông sản Việt Nam.

Ông Lê Đức Huy, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty, được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Hiện Simexco Đak Lak liên kết với khoảng 65.000 ha vùng nguyên liệu, đồng hành cùng khoảng 70.000 hộ nông dân, thúc đẩy sản xuất bền vững, truy xuất nguồn gốc và nâng cao chất lượng cà phê, hồ tiêu. Đây là nền tảng để doanh nghiệp tăng sức cạnh tranh, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, đề nghị Tổng công ty Simexco 2-9 Đắk Lắk tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước trong phát triển kinh tế nông nghiệp của địa phương.

Nâng tầm thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột trên thị trường quốc tế

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, đề nghị Tổng công ty Simexco 2-9 Đắk Lắk tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước; đổi mới quản trị, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước, đẩy mạnh chế biến sâu, phát triển thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột và mở rộng thị trường quốc tế.

Đặc biệt với Nghị quyết số 79 của Bộ Chính trị nhấn mạnh yêu cầu phát triển vai trò tiên phong dẫn dắt của doanh nghiệp Nhà nước. Chương trình hành động số 15 của Tỉnh ủy cũng đặt kỳ vọng Tổng công ty Simexco sẽ góp phần dẫn dắt chuỗi giá trị kinh tế nông nghiệp của tỉnh này và của khu vực Tây Nguyên.

“Tên gọi mới vừa được thay đổi, mở ra một chặng đường mới, đòi hỏi tư duy mới, quyết tâm mới và tầm vóc mới. Tôi mong Tổng công ty Simexco 2-9 Đắk Lắk tiếp tục đổi mới quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng sức cạnh tranh, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, quản lý, bảo toàn và phát triển hiệu quả vốn nhà nước, xứng đáng là một động lực quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh” - ông Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị.