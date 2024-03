Giải pháp phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trong nhà trường

Cisco Networking Academy tặng giải thưởng "Be The Bridge Award In 2023" cho BKACAD

VOV.VN - Vừa vinh dự nhận giải “The Partner Of The Year 2022” tháng 12/2022, mới đây, BKACAD lại tiếp tục được Học viện Mạng Cisco trao tặng giải thưởng "Be The Bridge Award" – giải Cầu nối năm 2023.