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6 lý do khiến cánh mày râu chán chường chuyện chăn gối
Thứ Hai, 10:00, 06/07/2026

6 lý do khiến cánh mày râu chán chường chuyện chăn gối

VOV.VN - Trái ngược với một số quan điểm phổ biến, nam giới cũng có thời điểm mắc chứng "lãnh cảm", chán yêu và bỏ bê chuyện chăn gối. Nguyên nhân do đâu? Cùng bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Bệnh viện E Hà Nội chia sẻ về chủ đề này.

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PV/VOV2
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