6 lý do khiến cánh mày râu chán chường chuyện chăn gối

VOV.VN - Trái ngược với một số quan điểm phổ biến, nam giới cũng có thời điểm mắc chứng "lãnh cảm", chán yêu và bỏ bê chuyện chăn gối. Nguyên nhân do đâu? Cùng bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Bệnh viện E Hà Nội chia sẻ về chủ đề này.
VOV.VN - Người mẹ đơn thân có con gái đang học đại học. Khi phát hiện con gái có mối quan hệ đồng tính với một cô gái khác, người mẹ hết sức lo lắng. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ với người mẹ đang lo lắng trước mối quan hệ đồng tính của cô con gái.
VOV.VN - Khi còn sống, bố tôi chưa chia đất rõ ràng. Nay cha vừa mất, các anh chị em tôi bắt đầu mâu thuẫn vì miếng đất thừa kế. Tôi không biết giải quyết sao cho giữ tình anh em. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn đưa lời khuyên giúp gỡ rối vấn đề cho nhân vật.
VOV.VN - Đã về hưu nhưng không được nghỉ, tôi quẫn bách khi cả mẹ chồng lẫn mẹ đẻ đều ốm đau, tiền bạc eo hẹp, còn con cái chưa thể đỡ đần.