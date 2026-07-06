6 lý do khiến cánh mày râu chán chường chuyện chăn gối

Cha vừa mất, anh em đã nảy sinh mâu thuẫn vì mảnh đất để lại

VOV.VN - Khi còn sống, bố tôi chưa chia đất rõ ràng. Nay cha vừa mất, các anh chị em tôi bắt đầu mâu thuẫn vì miếng đất thừa kế. Tôi không biết giải quyết sao cho giữ tình anh em. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn đưa lời khuyên giúp gỡ rối vấn đề cho nhân vật.