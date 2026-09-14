Anh em mâu thuẫn vì mảnh đất cha để lại sau khi ông qua đời

VOV.VN - Khi còn sống, bố tôi chưa chia đất rõ ràng. Nay cha vừa mất, các anh chị em tôi bắt đầu mâu thuẫn vì miếng đất thừa kế. Tôi không biết giải quyết sao cho giữ tình anh em. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn đưa lời khuyên giúp gỡ rối vấn đề cho nhân vật.
VOV.VN - Theo bác sĩ Phạm Quang Khải, Khoa Ngoại thận tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E, một đời sống tình dục hòa hợp giúp điều chỉnh hormone như testosterone ở nam giới, cải thiện chu kỳ kinh nguyệt ở nữ giới và giảm căng thẳng hiệu quả.
VOV.VN - Vợ chồng tôi lấy nhau do gia đình mai mối và đã có 3 đứa con. Vì không có tình yêu, chồng tôi đã đi ngoại tình nhiều lần, về thì lại mắng mỏ, đánh đập tôi. Đến nay đã gần 70 tuổi nhưng tôi thấy mệt mỏi quá, ôi có nên ly hôn? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ với người vợ đang đau khổ.
VOV.VN - Nước ngọt và nước ép đều có thể làm tăng đường huyết. Tuy nhiên, nước ép 100% vẫn có lợi thế về vitamin, khoáng chất và không chứa đường bổ sung.