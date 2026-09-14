English
/ ĐỜI SỐNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Anh em mâu thuẫn vì mảnh đất cha để lại sau khi ông qua đời
Thứ Hai, 15:00, 14/09/2026

Anh em mâu thuẫn vì mảnh đất cha để lại sau khi ông qua đời

VOV.VN - Khi còn sống, bố tôi chưa chia đất rõ ràng. Nay cha vừa mất, các anh chị em tôi bắt đầu mâu thuẫn vì miếng đất thừa kế. Tôi không biết giải quyết sao cho giữ tình anh em. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn đưa lời khuyên giúp gỡ rối vấn đề cho nhân vật.

VOV.VN trên Google News
00:00:00
PV/VOV2
Podcast liên quan
Cuộc sống tình dục không hòa hợp ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần ra sao
Cuộc sống tình dục không hòa hợp ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần ra sao

VOV.VN - Theo bác sĩ Phạm Quang Khải, Khoa Ngoại thận tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E, một đời sống tình dục hòa hợp giúp điều chỉnh hormone như testosterone ở nam giới, cải thiện chu kỳ kinh nguyệt ở nữ giới và giảm căng thẳng hiệu quả.

Có nên ly hôn khi đã ở độ tuổi gần 70?
Có nên ly hôn khi đã ở độ tuổi gần 70?

VOV.VN - Vợ chồng tôi lấy nhau do gia đình mai mối và đã có 3 đứa con. Vì không có tình yêu, chồng tôi đã đi ngoại tình nhiều lần, về thì lại mắng mỏ, đánh đập tôi. Đến nay đã gần 70 tuổi nhưng tôi thấy mệt mỏi quá, ôi có nên ly hôn? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ với người vợ đang đau khổ.

Nước ngọt và nước ép: Loại nào làm tăng đường huyết nhiều hơn?
Nước ngọt và nước ép: Loại nào làm tăng đường huyết nhiều hơn?

VOV.VN - Nước ngọt và nước ép đều có thể làm tăng đường huyết. Tuy nhiên, nước ép 100% vẫn có lợi thế về vitamin, khoáng chất và không chứa đường bổ sung.

Nghe nhiều

Ra mắt Tổng đài 24/7: Chung tay bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình
Ra mắt Tổng đài 24/7: Chung tay bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình
Trẻ em trước “cơn sóng” mạng xã hội: Cấm hay đồng hành?
Trẻ em trước “cơn sóng” mạng xã hội: Cấm hay đồng hành?
Đồng Tháp nhộn nhịp những chuyến tàu về từ biển khơi
Đồng Tháp nhộn nhịp những chuyến tàu về từ biển khơi
Vì sao lại thiếu sách giáo khoa?
Vì sao lại thiếu sách giáo khoa?
Sắp xếp trường học: Làm sao tinh gọn bộ máy nhưng không lãng phí nhân lực?
Sắp xếp trường học: Làm sao tinh gọn bộ máy nhưng không lãng phí nhân lực?