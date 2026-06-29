Bà đi bế cháu, ông ngang nhiên đưa gái về nhà

VOV.VN - Thương con, thương cháu nên bà khăn gói lên ở với con để phụ giúp trông cháu. Ở quê, ông không những "tòm tem" mà còn ngang nhiên đưa gái về nhà... Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ với người vợ chịu cảnh trái ngang.
VOV.VN - Trước đây tôi thường xuyên thủ dâm, đến bây giờ mỗi khi đi ngủ tôi cảm thấy lạnh vô cùng, phải mặc nhiều áo mới ngủ được. Tình trạng đó có phải do lạm dụng thủ dâm? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Tôi bị đột quỵ khiến một bên tay gần như không hoạt động được, tuy nhiên nhu cầu và ham muốn vẫn bình thường. Tôi có nên duy trì chuyện quan hệ vợ chồng hay không? Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Mặc dù tôi đã bắt được nhiều lần nhưng vẫn tha thứ. Thế nhưng lần này, chồng tôi không chỉ thừa nhận việc ngoại tình mà còn ngang nhiên mang tiền cho cô ta, không góp tiền sinh hoạt cho tôi như mọi khi. Tôi nên làm gì? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và tư vấn cho người phụ nữ.