Chồng cắt tiền sinh hoạt của vợ để chu cấp cho nhân tình

VOV.VN - Mặc dù tôi đã bắt được nhiều lần nhưng vẫn tha thứ. Thế nhưng lần này, chồng tôi không chỉ thừa nhận việc ngoại tình mà còn ngang nhiên mang tiền cho cô ta, không góp tiền sinh hoạt cho tôi như mọi khi. Tôi nên làm gì? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và tư vấn cho người phụ nữ.
VOV.VN - Bạn gái của con trai tôi bị bệnh cường giáp. Tôi nghe nhiều người nói bệnh này khó mang thai và sinh con, tôi rất lo lắng. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải chia sẻ và lý giải thêm vấn đề giúp người phụ nữ hiểu thêm về cách giải quyết.
VOV.VN - Cậu nhỏ bị cong tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý, đời sống tình dục và khả năng sinh sản của nam giới. Cùng bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Bệnh viện E Trung ương chia sẻ những lưu ý liên quan đến bệnh lý này.
VOV.VN - 21 tuổi nhưng đã trải qua cú sốc "mất trắng, phải làm lại từ đầu", Văn Anh Neymar chinh phục triệu fan nhờ tài tâng bóng trong khi vẫn nỗ lực theo đuổi giảng đường.