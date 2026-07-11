Bí quyết chọn thuốc tăng cường sinh lý giúp nam giới đạt hiệu quả tốt hơn

Nỗi ám ảnh khiến người phụ nữ khiếm thị không dám làm mẹ

VOV.VN - Tôi bị khiếm thị. Tuy sinh hoạt bình thường vẫn tự chủ được nhưng tôi rất lo lắng không dám sinh con. Tôi lo mình không thể chăm sóc được trẻ nhỏ. Tôi nên chọn cách nào để ngừa thai? Bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Bệnh viện E Hà Nội tư vấn cho nhân vật.