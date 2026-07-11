Bí quyết chọn thuốc tăng cường sinh lý giúp nam giới đạt hiệu quả tốt hơn

VOV.VN - Tôi năm nay mới hơn 40 tuổi nhưng hoạt động tình dục suy giảm rất nhiều. Tôi nên sử dụng thuốc tăng cường sinh lý thế nào để có thể hỗ trợ mình? Bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Nhu cầu cải thiện, nâng cao chất lượng sinh lý, tình dục là điều nam giới nào cũng mong muốn, thế nhưng mọi chuyện không suôn sẻ như chúng ta nghĩ. Cùng bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Bệnh viện E chia sẻ về vấn đề này.
VOV.VN - Tôi bị khiếm thị. Tuy sinh hoạt bình thường vẫn tự chủ được nhưng tôi rất lo lắng không dám sinh con. Tôi lo mình không thể chăm sóc được trẻ nhỏ. Tôi nên chọn cách nào để ngừa thai? Bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Bệnh viện E Hà Nội tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Con tôi đang sử dụng thuốc tránh thai thì lại mang thai. Trước đó mấy tháng cháu còn bị mắc cảm cúm. Như vậy thai nhi có ảnh hưởng gì không? Bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Bệnh viện E tư vấn gỡ rối cho nhân vật.