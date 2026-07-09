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Có thai khi đang dùng thuốc tránh thai, mẹ và thai nhi có bị ảnh hưởng?
Thứ Năm, 10:00, 09/07/2026

Có thai khi đang dùng thuốc tránh thai, mẹ và thai nhi có bị ảnh hưởng?

VOV.VN - Con tôi đang sử dụng thuốc tránh thai thì lại mang thai. Trước đó mấy tháng cháu còn bị mắc cảm cúm. Như vậy thai nhi có ảnh hưởng gì không? Bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Bệnh viện E tư vấn gỡ rối cho nhân vật.

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PV/VOV2
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