Có thai khi đang dùng thuốc tránh thai, mẹ và thai nhi có bị ảnh hưởng?

VOV.VN - Con tôi đang sử dụng thuốc tránh thai thì lại mang thai. Trước đó mấy tháng cháu còn bị mắc cảm cúm. Như vậy thai nhi có ảnh hưởng gì không? Bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Bệnh viện E tư vấn gỡ rối cho nhân vật.
VOV.VN - Chồng tôi thường xuyên đi tìm đối tác là gái mại dâm và vẫn về quan hệ với vợ. Gần đây nhất khi hai vợ chồng tôi đi khám bệnh thì đang có nguy cơ bị nhiễm HIV. Làm thế nào để tránh lây nhiễm bệnh tình dục? Bác sĩ Nguyễn Đình Liên chia sẻ và tư vấn cho người phụ nữ đang hoang mang, lo lắng.
VOV.VN - Khi còn trẻ tôi mải phấn đấu cho sự nghiệp, đến khi lớn tuổi hơn tôi lại không muốn kết hôn vì thấy quá phức tạp và nhiều trách nhiệm. Nay ở độ tuổi 40, tôi muốn làm mẹ đơn thân. Tôi nên lựa chọn phương pháp nào để đạt được mong muốn? Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng tư vấn cho người phụ nữ.
VOV.VN - Tôi năm nay đã ngoài 60 tuổi, vừa quen bạn gái mới hơn 30 tuổi. Lúc gặp nhau thì rất hăng hái nhưng lại không duy trì lâu được. Làm thế nào để có thể hòa hợp được? Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tư vấn cho nhân vật hiểu rõ hơn vấn đề của mình.