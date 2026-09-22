Ly thân 15 năm nay nhưng chúng tôi không ly hôn vì ngại phải chia đất, chia nhà

VOV.VN - Ly thân 15 năm nay nhưng không ly hôn vì ngại phải chia đất, chia nhà. Bây giờ tôi ở với người phụ nữ khác có vi phạm pháp luật không? Tôi nên làm thế nào? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn đưa lời tư vấn cho người đàn ông hiểu thấu đáo hơn vấn đề.
VOV.VN - Tôi lấy vợ 3 lần rồi nhưng vẫn chưa có con. Tôi cũng đã đi khám nam khoa nhưng tình trạng sức khỏe sinh sản không có vấn đề gì. Tôi nên làm thế nào? Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ đưa lời khuyên tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Vợ tôi đã mãn kinh được vài năm trong khi tôi vẫn còn nhiều ham muốn. Vì thế bà í cũng hay "trốn" tôi. Làm thế nào để hai vợ chồng được hòa hợp?
VOV.VN - Hạnh phúc không nằm ở hoàn cảnh, mà nằm ở cách mỗi người phụ nữ đối diện và xây dựng cuộc sống của mình. Một người mẹ đơn thân vẫn có thể tạo ra một mái ấm đủ đầy yêu thương, nếu cô ấy vững vàng và tin vào giá trị của bản thân.