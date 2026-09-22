Cách hâm nóng hôn nhân nguội lạnh chăn gối lâu ngày xa cách?

VOV.VN - Vợ chồng tôi do nhiều nguyên nhân khác nhau mà 12 năm nay không ngủ chung. Bây giờ ở vào tuổi xế chiều, tôi lại muốn hâm nóng lại tình cảm với bà ấy thì nên làm sao? Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ đưa lời khuyên tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Tôi và anh đều đã qua một lần đổ vỡ. Trong khi chúng tôi quen nhau, anh cũng thừa nhận cùng lúc quen với một vài phụ nữ khác vì muốn tìm người phù hợp nhất. Tôi có nên tiếp tục mối quan hệ với người đàn ông đa tình như vậy? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn đưa lời khuyên cho người phụ nữ.
VOV.VN - Tôi thỉnh thoảng vẫn phải đi "ra ngoài" để giải tỏa nhu cầu sinh lý. Tuy có dùng bao cao su nhưng tôi vẫn lo lắng có thể nhiễm bệnh. Vậy cách dùng nào tốt nhất để có thể phòng ngừa? Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ đưa lời khuyên tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Chúng tôi kế hoạch hóa gia đình bằng phương pháp uống thuốc tránh thai hàng ngày. Thế nhưng cứ mỗi lần uống thuốc xong, vợ tôi lại buồn nôn và nôn mất thuốc. Tôi nên làm sao? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải đưa lời khuyên tư vấn giúp giải quyết vấn đề cho nhân vật.