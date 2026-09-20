Có nên ở bên người đàn ông đa tình?

VOV.VN - Tôi và anh đều đã qua một lần đổ vỡ. Trong khi chúng tôi quen nhau, anh cũng thừa nhận cùng lúc quen với một vài phụ nữ khác vì muốn tìm người phù hợp nhất. Tôi có nên tiếp tục mối quan hệ với người đàn ông đa tình như vậy? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn đưa lời khuyên cho người phụ nữ.
VOV.VN - Chúng tôi kế hoạch hóa gia đình bằng phương pháp uống thuốc tránh thai hàng ngày. Thế nhưng cứ mỗi lần uống thuốc xong, vợ tôi lại buồn nôn và nôn mất thuốc. Tôi nên làm sao? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải đưa lời khuyên tư vấn giúp giải quyết vấn đề cho nhân vật.
VOV.VN - Tôi lấy vợ 3 lần rồi nhưng vẫn chưa có con. Tôi cũng đã đi khám nam khoa nhưng tình trạng sức khỏe sinh sản không có vấn đề gì. Tôi nên làm thế nào? Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ đưa lời khuyên tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Vợ tôi đã mãn kinh được vài năm trong khi tôi vẫn còn nhiều ham muốn. Vì thế bà í cũng hay "trốn" tôi. Làm thế nào để hai vợ chồng được hòa hợp?