Cảm giác buồn nôn khi dùng thuốc tránh thai hàng ngày

Nay đây mai đó theo công trình, ngoài 60 tuổi tôi 3 lần lấy vợ, 8 người con

VOV.VN - Tuổi đã ngoài 60 và hiện tại với vợ cả tôi đã 6 đứa con. Trong thời gian đi công trình tôi lại có 2 đứa con với 2 bà khác. Bây giờ kinh tế khó khăn hơn, rất khó để duy trì cuộc sống thế này. Tôi nên làm sao? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải chia sẻ và tư vấn cho nhân vật.