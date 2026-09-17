Làm gì để "chuyện yêu" của phụ nữ tuổi tiền mãn kinh vẫn viên mãn?

VOV.VN - Vợ tôi đã mãn kinh được vài năm trong khi tôi vẫn còn nhiều ham muốn. Vì thế bà í cũng hay "trốn" tôi. Làm thế nào để hai vợ chồng được hòa hợp?
VOV.VN - Khi còn sống, bố tôi chưa chia đất rõ ràng. Nay cha vừa mất, các anh chị em tôi bắt đầu mâu thuẫn vì miếng đất thừa kế. Tôi không biết giải quyết sao cho giữ tình anh em. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn đưa lời khuyên giúp gỡ rối vấn đề cho nhân vật.
VOV.VN - Tôi năm nay ngoài 50 tuổi rồi nhưng vẫn chưa biết những vùng nào là điểm mẫn cảm, thích thú của người phụ nữ. Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ giúp lý giải thắc mắc cho người đàn ông.
VOV.VN - Trong tình dục, kích thước "cậu nhỏ" luôn là một trong những vấn đề thường gây tranh cãi. Liệu việc cậu nhỏ dài hay ngắn có ảnh hưởng quá lớn đến chất lượng đời sống tình dục hay không? Cùng bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ chia sẻ về chủ đề này.
VOV.VN - Em gái tôi mới 18 tuổi lại yêu đương với người đàn ông đã ly hôn. Cả nhà tôi đều ngăn cản nhưng em nhất quyết không nghe. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn có lời khuyên cho người chị đang lo lắng khi người em gái có thể sẽ bỏ lỡ chuyện học hành để bước vào hôn nhân khi còn quá trẻ.