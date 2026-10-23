Cách duy trì sự hưng phấn trong đời sống chăn gối vợ chồng tuổi trung niên

VOV.VN - Bước vào độ tuổi trung niên, cuộc sống tình dục không thể như tuổi đôi mươi. Những thay đổi về cơ thể, tâm lý, cảm xúc có thể ảnh hưởng nhưng đó cũng là lúc để chúng ta thấu hiểu nhau hơn. Cùng bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ chia sẻ về vấn đề này.
VOV.VN - Nhiều người cho rằng xem phim 18+ có thể giúp hiểu hơn về chuyện chăn gối và cải thiện kỹ năng, nhưng liệu điều này có thực sự đúng hay chỉ là một quan niệm dễ gây hiểu lầm? Cùng nghe Chuyện Thầm kín với BS Hà Ngọc Mạnh.
VOV.VN - Sang chấn tình dục có thể bắt nguồn từ những lời nói tưởng chừng vô hại, để lại nỗi ám ảnh kéo dài và ảnh hưởng đến các mối quan hệ sau này. Cùng nghe ThS, BSCKII Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ nhiệm Khoa Nam học, BV TW Quân đội 108 lí giải vấn đề này.
VOV.VN - Hãy kết hợp nhiều phương pháp như kiểm tra mã vạch, tem chống giả, bao bì, cảm quan và nguồn mua sẽ giúp người tiêu dùng tránh mua phải hàng nhái, hàng kém chất lượng để bảo vệ sức khỏe và tài chính của chính mình.
VOV.VN - Vợ chồng tôi lấy nhau hơn 20 năm, đến nay tôi mới 40 tuổi đã xuất hiện tình trạng "yếu". Làm thế nào để nâng cao khả năng để cuộc sống vợ chồng thêm thăng hoa? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải và chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn đưa lời tư vấn cho người đàn ông.