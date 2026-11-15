Hơi men của rượu có giúp “chuyện ấy” thăng hoa?

VOV.VN - Một chút rượu trong không gian chỉ có hai người với tiếng nhạc du dương, lọ hoa, ngọn nến sẽ giúp các cặp đôi thăng hoa hơn nhưng nếu uống quá nhiều, dẫn đến say có thể lại ảnh hưởng đến chuyện tình cảm đôi bên. Cùng bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Bệnh viện E chia sẻ về vấn đề này.
VOV.VN - Testosterone toàn phần ở nam giới suy giảm khoảng 54% trong vòng nửa thế kỷ qua làm dấy lên lo ngại về một cuộc khủng hoảng sức khỏe nam giới trên toàn cầu. Nguyên nhân từ đâu dẫn đến tình trạng này, cùng nghe chia sẻ từ Ths.BSCKII Hà Ngọc Mạnh
VOV.VN - Một lần trót quan hệ không an toàn, người đàn ông bị viêm nhiễm cơ quan sinh dục. Dù đã đến bệnh viện khám và điều trị, bệnh nhân vẫn còn nhiều băn khoăn. Ths. BSCKII Hà Ngọc Mạnh, Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Người vợ phân vân không biết có nên kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 30 năm hay không. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Người mẹ lo lắng khi con dâu bị rối loạn đông máu, không biết việc con dâu mang thai và sinh nở có gây nguy hiểm hay không. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.