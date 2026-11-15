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Hơi men của rượu có giúp “chuyện ấy” thăng hoa?
Chủ Nhật, 10:00, 15/11/2026

Hơi men của rượu có giúp “chuyện ấy” thăng hoa?

VOV.VN - Một chút rượu trong không gian chỉ có hai người với tiếng nhạc du dương, lọ hoa, ngọn nến sẽ giúp các cặp đôi thăng hoa hơn nhưng nếu uống quá nhiều, dẫn đến say có thể lại ảnh hưởng đến chuyện tình cảm đôi bên. Cùng bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Bệnh viện E chia sẻ về vấn đề này.

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PV/VOV2
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