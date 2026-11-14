Điều gì sẽ xảy ra khi testosterone ở nam giới suy giảm?

Hai lần thai lưu, ngoài 40 tuổi có nên tiếp tục kế hoạch sinh con?

VOV.VN - Cách đây hơn 10 năm tôi đã sinh bé đầu. Tiếp đó tôi đã 2 lần bị thai lưu. Bây giờ tôi 41 tuổi muốn sinh bé thứ hai, nguy cơ gì cho sức khỏe của mẹ và bé? Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ cùng chia sẻ và tư vấn thêm các giải pháp cho nhân vật.