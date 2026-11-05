Hôn nhân đứng bên bờ đổ vỡ vì ngoại tình có thể hàn gắn?

Phụ nữ bao nhiêu tuổi thì hết kinh nguyệt?

VOV.VN - Năm nay gần 50 tuổi và bắt đầu thấy vòng kinh bị rối loạn, có phải tôi sắp mãn kinh rồi và có cách nào để vượt qua giai đoạn này mà không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải cùng chia sẻ và giúp giải đáp những thắc mắc của người phụ nữ khiếm thị.