Lời đề nghị của người tình trẻ về chuyện có con chung khiến tôi bế tắc ở tuổi 80

VOV.VN - Vợ tôi đã mất hơn 5 năm nay. Tôi cũng đã gần 80 tuổi. Gần đây tôi có gặp một bà 55 tuổi và có cảm mến. Bà ấy cứ muốn về ở cùng với tôi nhưng con cái không đồng ý. Tôi nên xử trí thế nào? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn đưa lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Tôi kể từ lúc trẻ mới lấy vợ và bây giờ đã hơn 50 tuổi, thời gian làm chuyện yêu được rất ngắn. Dù thi thoảng cũng trốn vợ đi "ăn vụng" ở ngoài cũng không cải thiện được hơn. Tôi nên làm gì để cải thiện tình trạng này. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải đưa lời khuyên tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Tôi năm nay ngoài 80 nhưng vẫn có "bạn gái", tuy nhiên để đáp ứng cả vợ lẫn "bạn gái" tôi lo quá sức, gây xấu cho sức khỏe. Tôi nên điều chỉnh thế nào? Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ đưa lời khuyên tư vấn cho người đàn ông.
VOV.VN - Trong giờ phút chia tay các anh chị em họ vì kỳ nghỉ hè đã kết thúc, cậu bé không thể kìm được nước mắt, cư dân mạng xem clip quay cảnh này cũng rưng rưng theo.