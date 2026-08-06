Thứ Năm, 15:00, 06/08/2026

Lời đề nghị của người tình trẻ về chuyện có con chung khiến tôi bế tắc ở tuổi 80

VOV.VN - Vợ tôi đã mất hơn 5 năm nay. Tôi cũng đã gần 80 tuổi. Gần đây tôi có gặp một bà 55 tuổi và có cảm mến. Bà ấy cứ muốn về ở cùng với tôi nhưng con cái không đồng ý. Tôi nên xử trí thế nào? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn đưa lời khuyên cho nhân vật.