U80 tuổi vẫn muốn viên mãn chuyện phòng the với cả vợ và bạn gái

Vì sao lấy 3 đời vợ vẫn chưa có con dù sức khỏe sinh sản không có vấn đề?

VOV.VN - Tôi lấy vợ 3 lần rồi nhưng vẫn chưa có con. Tôi cũng đã đi khám nam khoa nhưng tình trạng sức khỏe sinh sản không có vấn đề gì. Tôi nên làm thế nào? Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ đưa lời khuyên tư vấn cho nhân vật.