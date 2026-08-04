U80 tuổi vẫn muốn viên mãn chuyện phòng the với cả vợ và bạn gái

VOV.VN - Tôi năm nay ngoài 80 nhưng vẫn có "bạn gái", tuy nhiên để đáp ứng cả vợ lẫn "bạn gái" tôi lo quá sức, gây xấu cho sức khỏe. Tôi nên điều chỉnh thế nào? Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ đưa lời khuyên tư vấn cho người đàn ông.
VOV.VN - Cách nói "mượn làn ngược chiều để vượt xe" chỉ đúng trong tình huống an toàn, còn hành vi bất chấp nguy hiểm, lao sang để vượt nhanh bằng được thì gọi là cướp.
VOV.VN - Định mua vài quả mận trên đường phố TP.HCM, một du khách Hàn Quốc bất ngờ khi người bán hàng rong tư vấn, hướng dẫn bảo quản trái cây bằng tiếng Hàn lưu loát. Đoạn clip thu hút hơn 6 triệu lượt xem trên TikTok.
VOV.VN - Tôi lấy vợ 3 lần rồi nhưng vẫn chưa có con. Tôi cũng đã đi khám nam khoa nhưng tình trạng sức khỏe sinh sản không có vấn đề gì. Tôi nên làm thế nào? Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ đưa lời khuyên tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Trong một lần đi massage không lành mạnh, quan hệ với gái mại dâm. Kể từ đó, cứ cách một ngày tôi lại phải tìm "gái" để quan hệ. Nếu cứ thế này tôi có bị mắc bệnh gì không? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn đưa lời tư vấn cho thanh niên trẻ.