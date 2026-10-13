Lý giải nguyên nhân sau khi quan hệ tình dục tim thường đập nhanh?

VOV.VN - Người đàn ông U50 trong câu chuyện lo lắng vì thường xuyên thấy tim đập nhanh sau khi quan hệ tình dục với vợ. Bác sĩ sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Chàng trai trẻ mong muốn chuyên gia chia sẻ bí quyết để đưa bạn tình "lên đỉnh" khi quan hệ tình dục. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Trải qua hai cuộc hôn nhân thất bại, người đàn ông trong câu chuyện vẫn mong muốn đi tiếp bước nữa. Chuyên gia tâm lý sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Người vợ U70 trong câu chuyện phân vân không biết có nên trả nợ cho chồng hay không. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.