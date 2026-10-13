Thứ Ba, 15:00, 13/10/2026

Lý giải nguyên nhân sau khi quan hệ tình dục tim thường đập nhanh?

VOV.VN - Người đàn ông U50 trong câu chuyện lo lắng vì thường xuyên thấy tim đập nhanh sau khi quan hệ tình dục với vợ. Bác sĩ sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.