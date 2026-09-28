Tuổi xế chiều, người vợ U70 vẫn phải còng lưng gánh nợ cho chồng

VOV.VN - Người vợ U70 trong câu chuyện phân vân không biết có nên trả nợ cho chồng hay không. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Ly thân 15 năm nay nhưng không ly hôn vì ngại phải chia đất, chia nhà. Bây giờ tôi ở với người phụ nữ khác có vi phạm pháp luật không? Tôi nên làm thế nào? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn đưa lời tư vấn cho người đàn ông hiểu thấu đáo hơn vấn đề.
VOV.VN - Vợ chồng tôi do nhiều nguyên nhân khác nhau mà 12 năm nay không ngủ chung. Bây giờ ở vào tuổi xế chiều, tôi lại muốn hâm nóng lại tình cảm với bà ấy thì nên làm sao? Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ đưa lời khuyên tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Giàu protein hoàn chỉnh, chất xơ và isoflavone, đậu nành Nhật có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe khi được dùng trong chế độ ăn cân bằng.