Tuổi xế chiều, người vợ U70 vẫn phải còng lưng gánh nợ cho chồng

Ly thân 15 năm nay nhưng chúng tôi không ly hôn vì ngại phải chia đất, chia nhà

VOV.VN - Ly thân 15 năm nay nhưng không ly hôn vì ngại phải chia đất, chia nhà. Bây giờ tôi ở với người phụ nữ khác có vi phạm pháp luật không? Tôi nên làm thế nào? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn đưa lời tư vấn cho người đàn ông hiểu thấu đáo hơn vấn đề.