Tôi chọn làm mẹ đơn thân có phải lựa chọn sai lầm?

VOV.VN - Hạnh phúc không nằm ở hoàn cảnh, mà nằm ở cách mỗi người phụ nữ đối diện và xây dựng cuộc sống của mình. Một người mẹ đơn thân vẫn có thể tạo ra một mái ấm đủ đầy yêu thương, nếu cô ấy vững vàng và tin vào giá trị của bản thân.
VOV.VN - Tôi mới lấy vợ được 1 năm nhưng tần suất quan hệ của chúng tôi bị nhiều người nói là nhiều quá, có thể gây hại. Vậy tần suất như thế nào để hợp lý, giữ sức khỏe? Bác sĩ Nguyễn Duy Khánh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tư vấn giúp giải đáp thắc mắc cho chàng trai.
VOV.VN - Tôi năm nay hơn 60 tuổi. Mỗi đêm đi tiểu cả chục lần. Tôi đi khám nhiều bệnh viện nhưng đều không phát hiện ra. Hiện tôi chỉ điều trị tiểu đường nhưng chỉ số ổn định. Tôi nên khám hoặc điều trị chỗ nào với tình trạng này? Bác sĩ Tạ Việt Cường, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Sống với nhau gần 40 năm, cũng lên tuổi ông bà thì chồng tôi cặp bồ với một người phụ nữ hơn 4 tuổi. Từ đó anh về đòi ly hôn với tôi, tôi nên xử lý thế nào? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và đưa lời khuyên giúp gỡ rối cho người phụ nữ.