Nguy hiểm của việc đặt vòng tránh thai quá lâu

VOV.VN - Vợ tôi năm nay đã ngoài 50 tuổi. Trước đây có đặt vòng tránh thai, đến nay gần 20 năm chưa tháo ra. Tuy bà ấy không kêu đau đớn gì nhưng tôi thấy có mùi rất khó chịu. Có sợ nguy hiểm gì hay không? Bác sĩ Nguyễn Duy Khánh, Bệnh viện Việt Đức tư vấn cho người đàn ông đang lo lắng.
VOV.VN - Tôi năm nay gần 50 tuổi, có một gia đình êm ấm vợ trẻ, con ngoan. Hơn một năm nay tôi đang qua lại với người yêu cũ đã ly dị chồng. Song tôi vẫn muốn giữ hạnh phúc gia đình. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn có lời khuyên dành cho người chồng đang sa chân vào mối quan hệ ngoài luồng và không biết thoát ra thế nào.
VOV.VN - Cậu nhỏ bị cong tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý, đời sống tình dục và khả năng sinh sản của nam giới. Cùng bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Bệnh viện E Trung ương chia sẻ những lưu ý liên quan đến bệnh lý này.
VOV.VN - Vợ tôi đã mất được 6 năm. Hai con cũng đã trưởng thành tuy nhiên tôi chưa dám đi bước nữa. Vấn đề của tôi là thường xuyên tự giải tỏa và cũng rất lo lắng ảnh hưởng đến sức khỏe. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải giúp giải đáp các thắc mắc của nhân vật.