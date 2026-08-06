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Nhập viện trước ngày cưới, cô dâu bất ngờ được tổ chức hôn lễ trong bệnh viện

Thứ Năm, 09:14, 06/08/2026
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VOV.VN - Chỉ vài ngày trước hôn lễ, cô dâu phải nhập viện vì tràn dịch màng phổi. Bệnh viện đã bí mật tổ chức đám cưới ngay tại sảnh để giúp đôi uyên ương nên duyên.

Chỉ vài ngày trước khi chính thức về chung một nhà, Adriana Pomares và vị hôn phu Gabriel Garcia đã phải đối mặt với biến cố ngoài mong đợi khi cô dâu bất ngờ nhập viện vì một tình trạng sức khỏe nghiêm trọng. Tuy nhiên, nhờ sự chung tay của đội ngũ y bác sĩ và nhân viên bệnh viện, cặp đôi vẫn có thể nói lời thề nguyện trong một hôn lễ đặc biệt ngay tại nơi điều trị.

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Gabriel Garcia và Adriana Pomares trong ngày cưới vào ngày 31/7 tại Bệnh viện Tim STHS. Nguồn: South Texas Health System

Nhập viện trước ngày cưới

Theo thông tin từ Hệ thống Y tế South Texas (Mỹ), vài ngày trước lễ cưới, Adriana Pomares bắt đầu xuất hiện các triệu chứng tim đập nhanh và khó thở, khiến các bác sĩ lo ngại về tình trạng sức khỏe của cô. Khi triệu chứng ngày càng nặng hơn, Gabriel Garcia đã lập tức đưa vị hôn thê đến bệnh viện McAllen thuộc hệ thống này.

Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện lượng dịch tích tụ bất thường quanh tim và phổi của Adriana. Cô được chuyển đến Bệnh viện Tim thuộc Hệ thống Y tế South Texas để điều trị chuyên sâu và được chẩn đoán mắc tràn dịch màng phổi.

"Ban đầu mọi thứ thật sự đáng sợ và khiến chúng tôi rất lo lắng. Nhưng cả hai luôn có niềm tin mạnh mẽ, nên chỉ biết bình tĩnh vượt qua từng ngày", Gabriel Garcia chia sẻ với Mega Doctor News.

Sau đó, Adriana được phẫu thuật để điều trị. Trước mắt cô vẫn cần trải qua nhiều xét nghiệm và phương pháp điều trị khác, buộc hai người phải đưa ra quyết định đau lòng là hoãn lễ cưới dự kiến diễn ra vào ngày 25/7.

"Thật sự rất đau lòng. Đám cưới không chỉ dành cho hai chúng tôi mà còn là dịp để cả gia đình cùng chung vui trong cột mốc quan trọng này. Chúng tôi chỉ định tổ chức một buổi lễ nhỏ nhưng nó có ý nghĩa rất lớn với tất cả mọi người, nên việc phải hoãn lại thực sự rất khó khăn", Gabriel nói.

Trong khi đó, Adriana tâm sự: "Chúng tôi chỉ muốn được kết hôn. Chúng tôi đã chờ ngày này quá lâu rồi".

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Adriana Pomares và Gabriel Garcia trong ngày cưới vào ngày 31/7 tại Bệnh viện Tim STHS. Nguồn: South Texas Health System

Tưởng phải hoãn vô thời hạn vì bệnh bất ngờ

Không muốn tiếp tục chờ đợi, cặp đôi đã nghĩ đến một phương án đặc biệt: tổ chức hôn lễ ngay trong bệnh viện.

Ngay khi biết được mong muốn của họ, đội ngũ nhân viên Bệnh viện Tim thuộc Hệ thống Y tế South Texas đã nhanh chóng bắt tay chuẩn bị, biến sảnh tầng hai của bệnh viện thành một lễ đường ấm cúng.

Không gian được trang trí bằng bóng bay hình trái tim màu trắng, biểu ngữ chúc mừng cô dâu chú rể cùng những bó hoa cưới, tạo nên một khung cảnh lãng mạn giữa bệnh viện.

Đám cưới diễn ra vào ngày 31/7, chỉ một tuần sau thời điểm dự kiến ban đầu. Trong ngày đặc biệt ấy, Adriana vẫn được khoác lên mình chiếc váy cưới mơ ước.

"Buổi lễ còn tuyệt vời hơn rất nhiều so với những gì tôi từng hình dung. Đó là một buổi chiều thật đẹp. Việc các y tá, bác sĩ và nhân viên bệnh viện cùng chung vui với gia đình khiến ngày cưới của chúng tôi càng trở nên đặc biệt hơn", cô xúc động chia sẻ.

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Gabriel Garcia và Adriana Pomares trong ngày cưới vào ngày 31/7 tại Bệnh viện Tim STHS. Nguồn: South Texas Health System

Sảnh bệnh viện hóa thành lễ đường ngập tràn yêu thương

Gabriel cũng không giấu được sự biết ơn đối với những người đã giúp họ có một ngày cưới đáng nhớ. "Khi bước vào và nhìn thấy mọi người đã dành nhiều công sức để biến đám cưới của chúng tôi trở nên đẹp và đáng nhớ như vậy, tôi thực sự rất xúc động. Mọi thứ đều được chuẩn bị trong thời gian rất ngắn nhưng ý nghĩa vô cùng lớn lao. Tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay, cũng như tình yêu và niềm hạnh phúc mà chúng tôi cảm nhận được trong suốt buổi lễ", Gabriel nói.

Ngày 3/8, bệnh viện đã đăng tải những hình ảnh đầy cảm xúc về hôn lễ đặc biệt của cặp đôi. Trong đó có chiếc xe lăn gắn tấm biển "Just Married!" (Vừa kết hôn), cùng hai chiếc bánh cưới để cô dâu chú rể cùng cắt trong tiếng chúc mừng của người thân và đội ngũ y tế.

"Bắt đầu từ một ca cấp cứu đáng sợ, câu chuyện đã trở thành biểu tượng của tình yêu, sự kiên cường và hy vọng. Với một bệnh viện mang tên "Heart" (Trái tim), không nơi nào phù hợp hơn để cặp đôi bắt đầu hành trình trở thành vợ chồng", Hệ thống Y tế South Texas chia sẻ.

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An Na/VOV.VN (Tổng hợp)
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