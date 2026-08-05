"Yếu sinh lý" có phải nguyên nhân khiến tôi liên tiếp thất bại trong chuyện yêu?

VOV.VN - Hai mối tình đều tan vỡ dù yêu chân thành, nam thanh niên cho rằng nguyên nhân xuất phát từ việc không thể đáp ứng nhu cầu tình dục của bạn gái mỗi khi gặp nhau. Điều này khiến anh mất tự tin, lo lắng sẽ tiếp tục thất bại trong các mối quan hệ sau. Cùng bác sĩ Hoàng Thúy Hải đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Trong một lần đi massage không lành mạnh, quan hệ với gái mại dâm. Kể từ đó, cứ cách một ngày tôi lại phải tìm "gái" để quan hệ. Nếu cứ thế này tôi có bị mắc bệnh gì không? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn đưa lời tư vấn cho thanh niên trẻ.
VOV.VN - Tôi lấy vợ 3 lần rồi nhưng vẫn chưa có con. Tôi cũng đã đi khám nam khoa nhưng tình trạng sức khỏe sinh sản không có vấn đề gì. Tôi nên làm thế nào? Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ đưa lời khuyên tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Tôi đã ly hôn chồng và ở cùng 2 con. Mấy năm nay tôi cũng có bạn trai và sống cùng với nhau. Gần đây, khi tôi có bầu, yêu cầu anh đăng ký kết hôn mới phát hiện ra anh chưa ly hôn vợ. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn đưa lời khuyên giải đáp những thắc mắc cho người phụ nữ.