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"Yếu sinh lý" có phải nguyên nhân khiến tôi liên tiếp thất bại trong chuyện yêu?
Thứ Tư, 15:00, 05/08/2026

"Yếu sinh lý" có phải nguyên nhân khiến tôi liên tiếp thất bại trong chuyện yêu?

VOV.VN - Hai mối tình đều tan vỡ dù yêu chân thành, nam thanh niên cho rằng nguyên nhân xuất phát từ việc không thể đáp ứng nhu cầu tình dục của bạn gái mỗi khi gặp nhau. Điều này khiến anh mất tự tin, lo lắng sẽ tiếp tục thất bại trong các mối quan hệ sau. Cùng bác sĩ Hoàng Thúy Hải đưa ra lời khuyên cho nhân vật.

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PV/VOV2
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