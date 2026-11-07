Phòng the nguội lạnh và nỗi lòng của người trong cuộc

VOV.VN - Trước vợ chồng tôi rất thắm thiết chuyện phòng the nhưng thời gian gần đây bà ấy chẳng thiết tha gì cả. Mỗi lần chỉ là trả bài cho xong. Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội giúp nhân vật lý giải những thắc mắc về vấn đề của mình.
VOV.VN - Ăn gì để đời sống tình dục thêm thăng hoa, sung mãn? Những lựa chọn dinh dưỡng nào có thể hỗ trợ sức khỏe sinh lý và cải thiện chất lượng chuyện chăn gối? Cùng nghe Bác sĩ Nguyễn Duy Khánh, Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chia sẻ.
VOV.VN - Giữ gìn một cuộc hôn nhân chưa bao giờ là trách nhiệm của riêng một người. Đó là hành trình cả hai cùng vun đắp bằng sự sẻ chia, tôn trọng và đối thoại. Thế nhưng, sự chung thủy hay phản bội lại bắt đầu từ chính lựa chọn của mỗi người.
VOV.VN - Đàn ông quá ga-lăng có đáng tin hay không? Nhà văn Hoàng Anh Tú bày tỏ quan điểm về chuyện này.