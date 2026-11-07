Phòng the nguội lạnh và nỗi lòng của người trong cuộc

Hôn nhân đứng bên bờ đổ vỡ vì ngoại tình có thể hàn gắn?

VOV.VN - Giữ gìn một cuộc hôn nhân chưa bao giờ là trách nhiệm của riêng một người. Đó là hành trình cả hai cùng vun đắp bằng sự sẻ chia, tôn trọng và đối thoại. Thế nhưng, sự chung thủy hay phản bội lại bắt đầu từ chính lựa chọn của mỗi người.