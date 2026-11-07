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Phòng the nguội lạnh và nỗi lòng của người trong cuộc
Thứ Bảy, 10:00, 07/11/2026

Phòng the nguội lạnh và nỗi lòng của người trong cuộc

VOV.VN - Trước vợ chồng tôi rất thắm thiết chuyện phòng the nhưng thời gian gần đây bà ấy chẳng thiết tha gì cả. Mỗi lần chỉ là trả bài cho xong. Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội giúp nhân vật lý giải những thắc mắc về vấn đề của mình.

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PV/VOV2
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