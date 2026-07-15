Qua hai đời vợ, tôi đều rơi vào cảnh vợ sinh con rồi bỏ đi

VOV.VN - Tôi đã hai lần lấy vợ và cũng đã ly hôn cả hai. Điều đáng nói là cả hai người cứ sinh con xong là vợ ôm con người bỏ về ngoại, người thì bỏ đi mất. Tôi không hiểu lý do vì sao? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn tư vấn giúp gỡ rối cho người đàn ông.
VOV.VN - Tôi năm nay 46 tuổi rồi chưa lấy chồng và sinh con bao giờ nhưng đến nay tôi lại muốn làm mẹ đơn thân. Tôi dự định đi làm thụ tinh ống nghiệm, như vậy tôi cần lưu ý điều gì? Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho nhân vật.
VOV.VN - Tôi bị khiếm thị. Tuy sinh hoạt bình thường vẫn tự chủ được nhưng tôi rất lo lắng không dám sinh con. Tôi lo mình không thể chăm sóc được trẻ nhỏ. Tôi nên chọn cách nào để ngừa thai? Bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Bệnh viện E Hà Nội tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Nhu cầu cải thiện, nâng cao chất lượng sinh lý, tình dục là điều nam giới nào cũng mong muốn, thế nhưng mọi chuyện không suôn sẻ như chúng ta nghĩ. Cùng bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Bệnh viện E chia sẻ về vấn đề này.