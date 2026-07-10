46 tuổi chọn làm mẹ đơn thân, tôi nên chuẩn bị gì?

VOV.VN - Tôi năm nay 46 tuổi rồi chưa lấy chồng và sinh con bao giờ nhưng đến nay tôi lại muốn làm mẹ đơn thân. Tôi dự định đi làm thụ tinh ống nghiệm, như vậy tôi cần lưu ý điều gì? Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho nhân vật.
VOV.VN - Nhu cầu cải thiện, nâng cao chất lượng sinh lý, tình dục là điều nam giới nào cũng mong muốn, thế nhưng mọi chuyện không suôn sẻ như chúng ta nghĩ. Cùng bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Bệnh viện E chia sẻ về vấn đề này.
VOV.VN - Con tôi đang sử dụng thuốc tránh thai thì lại mang thai. Trước đó mấy tháng cháu còn bị mắc cảm cúm. Như vậy thai nhi có ảnh hưởng gì không? Bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Bệnh viện E tư vấn gỡ rối cho nhân vật.
VOV.VN - Chồng tôi thường xuyên đi tìm đối tác là gái mại dâm và vẫn về quan hệ với vợ. Gần đây nhất khi hai vợ chồng tôi đi khám bệnh thì đang có nguy cơ bị nhiễm HIV. Làm thế nào để tránh lây nhiễm bệnh tình dục? Bác sĩ Nguyễn Đình Liên chia sẻ và tư vấn cho người phụ nữ đang hoang mang, lo lắng.