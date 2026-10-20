Sau đột quỵ 2 tháng có thể quan hệ tình dục trở lại không?

VOV.VN - Đột quỵ không có nghĩa là không còn khả năng "yêu". Nhiều người bệnh vẫn có thể quay lại đời sống chăn gối, nhưng cần đúng thời điểm. Mốc 2 tháng có phải là an toàn?
VOV.VN - Đang phải bó bột do gãy chân, người vợ trong câu chuyện không biết có nên tiếp tục quan hệ tình dục với chồng trong tình trạng này hay không. Bác sĩ sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Vợ mất đã nhiều năm, ở tuổi xế chiều cụ ông U70 muốn đi bước nữa nhưng bị các con phản đối. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - VOV.VN - Quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn có thể khiến suy giảm ham muốn cũng như khả năng quan hệ tình dục của các cặp đôi. Cùng nghe bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ phân tích vấn đề này và chia sẻ cách kết nối tình dục trong quá trình điều trị vô sinh.