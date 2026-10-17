Muốn tìm hạnh phúc mới ở tuổi xế chiều, cụ ông bị con cái ngăn cản

VOV.VN - Vợ mất đã nhiều năm, ở tuổi xế chiều cụ ông U70 muốn đi bước nữa nhưng bị các con phản đối. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - VOV.VN - Quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn có thể khiến suy giảm ham muốn cũng như khả năng quan hệ tình dục của các cặp đôi. Cùng nghe bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ phân tích vấn đề này và chia sẻ cách kết nối tình dục trong quá trình điều trị vô sinh.
VOV.VN - Theo bác sĩ Phạm Quang Khải, Khoa Ngoại thận tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E, một đời sống tình dục hòa hợp giúp điều chỉnh hormone như testosterone ở nam giới, cải thiện chu kỳ kinh nguyệt ở nữ giới và giảm căng thẳng hiệu quả.
VOV.VN - Tôi năm nay gần 50 tuổi, có một gia đình êm ấm vợ trẻ, con ngoan. Hơn một năm nay tôi đang qua lại với người yêu cũ đã ly dị chồng. Song tôi vẫn muốn giữ hạnh phúc gia đình. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn có lời khuyên dành cho người chồng đang sa chân vào mối quan hệ ngoài luồng và không biết thoát ra thế nào.