Bị gãy chân có nên quan hệ vợ chồng hàng ngày?

VOV.VN - Đang phải bó bột do gãy chân, người vợ trong câu chuyện không biết có nên tiếp tục quan hệ tình dục với chồng trong tình trạng này hay không. Bác sĩ sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - VOV.VN - Quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn có thể khiến suy giảm ham muốn cũng như khả năng quan hệ tình dục của các cặp đôi. Cùng nghe bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ phân tích vấn đề này và chia sẻ cách kết nối tình dục trong quá trình điều trị vô sinh.
VOV.VN - Người đàn ông U50 trong câu chuyện lo lắng vì thường xuyên thấy tim đập nhanh sau khi quan hệ tình dục với vợ. Bác sĩ sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Người chồng lo lắng khi người vợ U50 không còn nồng cháy khi "yêu". Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ đưa ra lời khuyên để hâm nóng tình cảm cho hai vợ chồng.