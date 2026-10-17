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Bị gãy chân có nên quan hệ vợ chồng hàng ngày?
Thứ Bảy, 14:00, 17/10/2026

Bị gãy chân có nên quan hệ vợ chồng hàng ngày?

VOV.VN - Đang phải bó bột do gãy chân, người vợ trong câu chuyện không biết có nên tiếp tục quan hệ tình dục với chồng trong tình trạng này hay không. Bác sĩ sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.

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PV/VOV2
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