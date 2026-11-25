Ứng dụng hẹn hò đang thay đổi cách tiếp cận tình dục như thế nào?

VOV.VN - Các ứng dụng hẹn hò đang tạo ra thay đổi trong cách tiếp cận tình dục của con người. Mặc dù mang lại nhiều cơ hội kết nối và khám phá bản thân, nhưng cũng đặt ra những thách thức về mặt sức khỏe, tâm lý và xã hội. Bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Bệnh viện E chia sẻ về vấn đề này.