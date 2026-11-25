VOV.VN - Ghen tuông có thể là gia vị nuôi dưỡng nhưng cũng có thể là chất độc giết chết tình yêu, phá nát gia đình. Ghen thế nào để gìn giữ được gia đình yên ấm là cả một nghệ thuật. Nhà văn Uông Triều sẽ chia sẻ cùng nhân vật về câu chuyện.
VOV.VN - Dù đã cho vợ uống thuốc tránh thai khẩn cấp sau khi quan hệ tình dục, người chồng vẫn quan ngại về hiệu quả tránh thai của loại thuốc này. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Các ứng dụng hẹn hò đang tạo ra thay đổi trong cách tiếp cận tình dục của con người. Mặc dù mang lại nhiều cơ hội kết nối và khám phá bản thân, nhưng cũng đặt ra những thách thức về mặt sức khỏe, tâm lý và xã hội. Bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Bệnh viện E chia sẻ về vấn đề này.
VOV.VN - Tết Dương lịch 2027, người lao động được nghỉ 1 ngày hưởng nguyên lương vào thứ Sáu (1/1). Với người có lịch nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, kỳ nghỉ sẽ kéo dài 3 ngày liên tục, từ ngày 1/1 đến hết ngày 3/1/2027.
VOV.VN - Thời điểm uống cà phê buổi sáng phụ thuộc vào sức khỏe từng người, đặc biệt với người mắc tiểu đường hoặc có vấn đề tiêu hóa.