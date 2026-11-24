VOV.VN - Các ứng dụng hẹn hò đang tạo ra thay đổi trong cách tiếp cận tình dục của con người. Mặc dù mang lại nhiều cơ hội kết nối và khám phá bản thân, nhưng cũng đặt ra những thách thức về mặt sức khỏe, tâm lý và xã hội. Bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Bệnh viện E chia sẻ về vấn đề này.
VOV.VN - Nếu hôn nhân được ví như một đơn hàng online thì chẳng có đơn hàng nào không có lỗi. Người hạnh phúc không phải là người “mua được món tốt nhất” mà là người biết giữ gìn, sửa chữa và trân trọng thứ mình đã chọn.
VOV.VN - Mới đi làm, ai cũng mong muốn sớm hòa nhập với tập thể mới, nên đôi khi ngại từ chối cả những việc ngoài trách nhiệm. Nhưng nhiệt tình đến đâu là đủ? Nên ứng xử ra sao khi “ma cũ bắt nạt ma mới”.
VOV.VN - Thời điểm lý tưởng hoặc khung giờ “vàng” cho chuyện ấy dường như nhận được sự quan tâm của không ít người. Tại sao “thời điểm phù hợp” cho chuyện ấy lại thực sự quan trọng đối với các cặp đôi đến vậy? Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh sẽ chia sẻ về vấn đề này.
VOV.VN - Hạnh phúc không nằm ở hoàn cảnh, mà nằm ở cách mỗi người phụ nữ đối diện và xây dựng cuộc sống của mình. Một người mẹ đơn thân vẫn có thể tạo ra một mái ấm đủ đầy yêu thương, nếu cô ấy vững vàng và tin vào giá trị của bản thân. Nhà thơ Liễu Mai chia sẻ cùng bạn về vấn đề này.