VOV.VN - Dù đã cho vợ uống thuốc tránh thai khẩn cấp sau khi quan hệ tình dục, người chồng vẫn quan ngại về hiệu quả tránh thai của loại thuốc này. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Quần áo đã qua sử dụng, đem cho hoặc phân loại đồ cũ nhưng chưa rõ nơi tiếp nhận và năng lực xử lý sau thu gom. Nhiều người trẻ đang loay hoay tìm đầu ra cho rác thải thời trang.
VOV.VN - Hạnh phúc không nằm ở việc ta sống một mình hay bên cạnh có bao nhiêu người, mà ở chỗ ta có được sống vui vẻ, được là chính mình và có những người thực sự khiến cuộc sống của ta tốt đẹp hơn hay không.
VOV.VN - Ham muốn tình dục không chỉ được kích thích khi mắt ngắm nhìn hình thể của bạn tình, tai được nghe những lời âu yếm, làn da được ve vuốt mà còn là khứu giác được ngửi làn hương quen thuộc, quyến rũ.
VOV.VN - Một chút rượu trong không gian chỉ có hai người với tiếng nhạc du dương, lọ hoa, ngọn nến sẽ giúp các cặp đôi thăng hoa hơn nhưng nếu uống quá nhiều, dẫn đến say có thể lại ảnh hưởng đến chuyện tình cảm đôi bên. Cùng bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Bệnh viện E chia sẻ về vấn đề này.