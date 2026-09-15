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Tần suất quan hệ bao nhiêu là an toàn theo từng độ tuổi?
Thứ Ba, 10:00, 15/09/2026

Tần suất quan hệ bao nhiêu là an toàn theo từng độ tuổi?

VOV.VN - Tôi mới lấy vợ được 1 năm nhưng tần suất quan hệ của chúng tôi bị nhiều người nói là nhiều quá, có thể gây hại. Vậy tần suất như thế nào để hợp lý, giữ sức khỏe? Bác sĩ Nguyễn Duy Khánh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tư vấn giúp giải đáp thắc mắc cho chàng trai.

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PV/VOV2
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