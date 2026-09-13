Cảnh báo chấn thương dương vật và những điều bạn nên biết

VOV.VN - Tôi năm nay đã 80 tuổi nhưng vẫn duy trì tình dục thường xuyên với vợ. Mấy tháng gần đây "cậu nhỏ" của tôi có vấn đề nhưng tôi xấu hổ không dám đi khám. Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ tư vấn giúp giải đáp thắc mắc cho người đàn ông.
VOV.VN - Tôi bị đột quỵ khiến một bên tay gần như không hoạt động được, tuy nhiên nhu cầu và ham muốn vẫn bình thường. Tôi có nên duy trì chuyện quan hệ vợ chồng hay không? Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Trong lúc rảnh rỗi, tôi lỡ nhắn tin trêu đùa với nữ đồng nghiệp và bị vợ bắt được nên cô ấy làm ầm lên. Tôi nên xử lý thế nào để vợ nguôi ngoai? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và cho lời khuyên tư vấn giúp gỡ rối cho người đàn ông.
VOV.VN - Lò vi sóng dễ bám dầu mỡ, vụn thức ăn và mùi khó chịu sau thời gian sử dụng. Thay vì dùng chất tẩy rửa, bạn có thể tận dụng chanh và nước nóng để làm mềm vết bẩn, giúp vệ sinh lò nhanh và đơn giản hơn.
VOV.VN - Cà phê có thể mang lại một số lợi ích cho sức khỏe thận, trong đó có khả năng liên quan đến nguy cơ mắc bệnh thận mạn và sỏi thận thấp hơn. Tuy nhiên, người bị bệnh thận hoặc huyết áp cao cần chú ý lượng caffeine và cách sử dụng cà phê.