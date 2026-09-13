Chủ Nhật, 15:00, 13/09/2026

Cảnh báo chấn thương dương vật và những điều bạn nên biết

VOV.VN - Tôi năm nay đã 80 tuổi nhưng vẫn duy trì tình dục thường xuyên với vợ. Mấy tháng gần đây "cậu nhỏ" của tôi có vấn đề nhưng tôi xấu hổ không dám đi khám. Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ tư vấn giúp giải đáp thắc mắc cho người đàn ông.