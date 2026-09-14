Đâu là điểm mẫn cảm trên cơ thể phụ nữ?

VOV.VN - Tôi năm nay ngoài 50 tuổi rồi nhưng vẫn chưa biết những vùng nào là điểm mẫn cảm, thích thú của người phụ nữ. Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ giúp lý giải thắc mắc cho người đàn ông.
VOV.VN - Tôi năm nay đã 80 tuổi nhưng vẫn duy trì tình dục thường xuyên với vợ. Mấy tháng gần đây "cậu nhỏ" của tôi có vấn đề nhưng tôi xấu hổ không dám đi khám. Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ tư vấn giúp giải đáp thắc mắc cho người đàn ông.
VOV.VN - Thương con gái, tôi trông 3 đứa cháu suốt gần 10 năm nay nhưng con rể không tôn trọng tôi. Anh ta ăn nói rất hỗn hào. Cứ muốn về, con gái lại năn nỉ xin tôi ở lại trông cháu vì không yên tâm với người ngoài. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn, bác sĩ Hoàng Thúy Hải tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Trong tình dục, kích thước "cậu nhỏ" luôn là một trong những vấn đề thường gây tranh cãi. Liệu việc cậu nhỏ dài hay ngắn có ảnh hưởng quá lớn đến chất lượng đời sống tình dục hay không? Cùng bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ chia sẻ về chủ đề này.
VOV.VN - Em gái tôi mới 18 tuổi lại yêu đương với người đàn ông đã ly hôn. Cả nhà tôi đều ngăn cản nhưng em nhất quyết không nghe. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn có lời khuyên cho người chị đang lo lắng khi người em gái có thể sẽ bỏ lỡ chuyện học hành để bước vào hôn nhân khi còn quá trẻ.