Thương con, tôi sang trông cháu nhưng bị con rể hỗn hào

VOV.VN - Thương con gái, tôi trông 3 đứa cháu suốt gần 10 năm nay nhưng con rể không tôn trọng tôi. Anh ta ăn nói rất hỗn hào. Cứ muốn về, con gái lại năn nỉ xin tôi ở lại trông cháu vì không yên tâm với người ngoài. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn, bác sĩ Hoàng Thúy Hải tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Trong lúc rảnh rỗi, tôi lỡ nhắn tin trêu đùa với nữ đồng nghiệp và bị vợ bắt được nên cô ấy làm ầm lên. Tôi nên xử lý thế nào để vợ nguôi ngoai? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và cho lời khuyên tư vấn giúp gỡ rối cho người đàn ông.
VOV.VN - Tôi bị đột quỵ khiến một bên tay gần như không hoạt động được, tuy nhiên nhu cầu và ham muốn vẫn bình thường. Tôi có nên duy trì chuyện quan hệ vợ chồng hay không? Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - "Tập một" tan vỡ những tưởng được an ủi khi gắn kết với "tập hai". Nào ngờ mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu đã khiến người vợ trẻ không những bế con về nhà ngoại mà còn đòi ly hôn. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn có lời khuyên cho người chồng đang rối như mớ bòng bong.