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Thương con, tôi sang trông cháu nhưng bị con rể hỗn hào
Chủ Nhật, 10:00, 13/09/2026

Thương con, tôi sang trông cháu nhưng bị con rể hỗn hào

VOV.VN - Thương con gái, tôi trông 3 đứa cháu suốt gần 10 năm nay nhưng con rể không tôn trọng tôi. Anh ta ăn nói rất hỗn hào. Cứ muốn về, con gái lại năn nỉ xin tôi ở lại trông cháu vì không yên tâm với người ngoài. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn, bác sĩ Hoàng Thúy Hải tư vấn cho nhân vật.

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PV/VOV2
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