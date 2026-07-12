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U70 vẫn sung sức, nên quan hệ bao nhiêu lần mỗi tuần là hợp lý?
Chủ Nhật, 10:00, 12/07/2026

U70 vẫn sung sức, nên quan hệ bao nhiêu lần mỗi tuần là hợp lý?

VOV.VN - Tôi năm nay 67 tuổi nhưng nhờ tập luyện thường xuyên, phong độ của tôi vẫn rất tốt. Hiện nay đang phục vụ được cả vợ và bạn tình. Tuy nhiên nên quan hệ tần suất bao nhiêu thì tốt? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải tư vấn cho nhân vật.

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PV/VOV2
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