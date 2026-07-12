U70 vẫn sung sức, nên quan hệ bao nhiêu lần mỗi tuần là hợp lý?

VOV.VN - Tôi năm nay 67 tuổi nhưng nhờ tập luyện thường xuyên, phong độ của tôi vẫn rất tốt. Hiện nay đang phục vụ được cả vợ và bạn tình. Tuy nhiên nên quan hệ tần suất bao nhiêu thì tốt? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Tôi năm nay 46 tuổi rồi chưa lấy chồng và sinh con bao giờ nhưng đến nay tôi lại muốn làm mẹ đơn thân. Tôi dự định đi làm thụ tinh ống nghiệm, như vậy tôi cần lưu ý điều gì? Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho nhân vật.
VOV.VN - Tôi bị khiếm thị. Tuy sinh hoạt bình thường vẫn tự chủ được nhưng tôi rất lo lắng không dám sinh con. Tôi lo mình không thể chăm sóc được trẻ nhỏ. Tôi nên chọn cách nào để ngừa thai? Bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Bệnh viện E Hà Nội tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Nhu cầu cải thiện, nâng cao chất lượng sinh lý, tình dục là điều nam giới nào cũng mong muốn, thế nhưng mọi chuyện không suôn sẻ như chúng ta nghĩ. Cùng bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Bệnh viện E chia sẻ về vấn đề này.