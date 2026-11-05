English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hà Nội sắp đón “đại tiệc” ẩm thực Việt Nam và quốc tế

Thứ Năm, 10:47, 05/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 21-22/11 tại Hà Nội, với gần 100 gian hàng đến từ các cơ quan ngoại giao, địa phương và doanh nghiệp. Sự kiện có sự tham gia của Phu nhân Ngô Phương Ly, cùng nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, trải nghiệm ẩm thực và thiện nguyện.

Với chủ đề “Giao lộ Văn hóa - Beyond Flavors”, Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026 sẽ diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 21-22/11. Sự kiện do Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn (Bộ Ngoại giao) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức, nhằm tăng cường giao lưu văn hóa, thúc đẩy sự hiểu biết và hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia trên thế giới.

ha noi sap don dai tiec am thuc viet nam va quoc te hinh anh 1
Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 21-22/11 tại Hà Nội, với gần 100 gian hàng ẩm thực.

Điểm đáng chú ý của liên hoan năm nay là quy mô được mở rộng với gần 100 gian hàng ẩm thực đến từ các Đại sứ quán, Lãnh sự quán, Trung tâm Văn hóa nước ngoài, Sở Ngoại vụ các địa phương và doanh nghiệp. Khách tham quan sẽ có cơ hội khám phá những món ăn đặc trưng, tìm hiểu phong tục, văn hóa và những câu chuyện gắn với ẩm thực của nhiều quốc gia.

Không gian liên hoan được chia thành ba khu vực chính gồm “Pride of Vietnam - Tự hào Việt Nam”, “ASEAN Flavors - Hương vị ASEAN” và “World Flavors - Hương vị thế giới”. Mỗi khu vực giới thiệu những nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực Việt Nam, Đông Nam Á và các quốc gia khác.

ha noi sap don dai tiec am thuc viet nam va quoc te hinh anh 2
Đại diện Ban tổ chức chia sẻ thông tin về Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026.

Một trong những điểm nhấn của sự kiện là không gian “Tự hào Việt Nam”, nơi giới thiệu di sản ẩm thực ba miền, hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Trong đó, khu vực “Nguồn cội Việt” được thiết kế dành cho nghi lễ dâng hương truyền thống, với các lễ vật như bánh chưng, bánh giầy và những đặc sản địa phương.

Theo kế hoạch, bà Ngô Phương Ly - Phu nhân của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cùng các khách mời sẽ thực hiện nghi lễ dâng hương tại không gian này. Ban Tổ chức cũng khuyến khích các Đại sứ quán và địa phương chuẩn bị những mâm lễ mang nét đặc trưng văn hóa của mình để cùng tham gia hoạt động.

ha noi sap don dai tiec am thuc viet nam va quoc te hinh anh 3
Không gian “Tự hào Việt Nam” sẽ giới thiệu những nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực ba miền.

Bên cạnh các gian hàng ẩm thực, liên hoan còn có hoạt động trình diễn chế biến món ăn, giao lưu nghệ thuật, trải nghiệm văn hóa và ứng dụng công nghệ số. Sau lễ khai mạc, Phu nhân Ngô Phương Ly cùng các khách mời dự kiến tham quan các gian hàng, giao lưu với Đại sứ và đại diện các cơ quan ngoại giao tham dự.

Không chỉ là dịp giới thiệu ẩm thực, hoạt động thiện nguyện tiếp tục được xác định là một nội dung quan trọng của liên hoan. Năm 2025, chương trình đã tiếp nhận 1,301 tỷ đồng ủng hộ, trong đó 750 triệu đồng được trao trực tiếp cho các địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai ngay tại lễ khai mạc.

ha noi sap don dai tiec am thuc viet nam va quoc te hinh anh 4

Năm nay, Ban Tổ chức tiếp tục phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai hoạt động quyên góp tự nguyện. Theo dự kiến, Phu nhân Ngô Phương Ly sẽ trực tiếp tham gia ủng hộ trên sân khấu lễ khai mạc. Ban Tổ chức cũng cho biết đã nhận được sự hưởng ứng của 98 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Toàn bộ số tiền được các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm đóng góp sẽ được phối hợp chuyển tới những địa phương, đơn vị và cá nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Khác với những kỳ tổ chức trước, hoạt động của liên hoan năm nay sẽ kéo dài trọn hai ngày 21 và 22/11. Các gian hàng dự kiến hoàn tất trang trí trong tối 20/11 để sẵn sàng đón người dân và du khách từ sáng 21/11.

Thông qua các hoạt động giao lưu, trải nghiệm, Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026 tiếp tục tạo không gian gặp gỡ giữa các nền văn hóa, đồng thời góp phần quảng bá ẩm thực Việt Nam và tăng cường giao lưu giữa cộng đồng ngoại giao với người dân.

banh-mi.jpg

Khi trà Thái Nguyên thăng hoa trong nghệ thuật ẩm thực

VOV.VN - Trong khuôn khổ Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên, tại phố đi bộ trung tâm phường Phan Đình Phùng, liên hoan trình diễn, giới thiệu ẩm thực về trà với chủ đề “Tinh hoa ẩm thực xứ Trà - Hội tụ và lan tỏa” đã mang đến nhiều trải nghiệm độc đáo cho người dân và du khách.

Hà Phương/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chinh phục đỉnh Cao Ly, khám phá văn hóa, ẩm thực của người Dao Thanh Phán
Chinh phục đỉnh Cao Ly, khám phá văn hóa, ẩm thực của người Dao Thanh Phán

VOV.VN - Nằm ở độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển, đỉnh Cao Ly, xã Hoành Mô, Quảng Ninh, hấp dẫn du khách bởi cảnh quan núi rừng, những cung đường quanh co, biển mây và trải nghiệm văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số.

Chinh phục đỉnh Cao Ly, khám phá văn hóa, ẩm thực của người Dao Thanh Phán

Chinh phục đỉnh Cao Ly, khám phá văn hóa, ẩm thực của người Dao Thanh Phán

VOV.VN - Nằm ở độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển, đỉnh Cao Ly, xã Hoành Mô, Quảng Ninh, hấp dẫn du khách bởi cảnh quan núi rừng, những cung đường quanh co, biển mây và trải nghiệm văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số.

Khám phá ẩm thực sáng tạo tại Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên năm 2026
Khám phá ẩm thực sáng tạo tại Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên năm 2026

VOV.VN - Trong khuôn khổ Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên năm 2026, nhiều hoạt động văn hóa, du lịch và quảng bá sản phẩm trà được tổ chức, tạo không khí sôi động, thu hút sự quan tâm của người dân và du khách.

Khám phá ẩm thực sáng tạo tại Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên năm 2026

Khám phá ẩm thực sáng tạo tại Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên năm 2026

VOV.VN - Trong khuôn khổ Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên năm 2026, nhiều hoạt động văn hóa, du lịch và quảng bá sản phẩm trà được tổ chức, tạo không khí sôi động, thu hút sự quan tâm của người dân và du khách.

Mang phở Hà Nội tới Tokyo, quảng bá tinh hoa ẩm thực Việt
Mang phở Hà Nội tới Tokyo, quảng bá tinh hoa ẩm thực Việt

VOV.VN - Trong khuôn khổ Vietnam Food Festival 2026 diễn ra tại Công viên Shiba, Tokyo, Nhật Bản ngày 24 và 25/10, nhiều hoạt động quảng bá văn hóa ẩm thực Việt Nam được tổ chức, trong đó phở là một trong những điểm nhấn.

Mang phở Hà Nội tới Tokyo, quảng bá tinh hoa ẩm thực Việt

Mang phở Hà Nội tới Tokyo, quảng bá tinh hoa ẩm thực Việt

VOV.VN - Trong khuôn khổ Vietnam Food Festival 2026 diễn ra tại Công viên Shiba, Tokyo, Nhật Bản ngày 24 và 25/10, nhiều hoạt động quảng bá văn hóa ẩm thực Việt Nam được tổ chức, trong đó phở là một trong những điểm nhấn.

Quảng Ninh tổ chức Liên hoan Ẩm thực năm 2026
Quảng Ninh tổ chức Liên hoan Ẩm thực năm 2026

VOV.VN - Liên hoan Ẩm thực thành phố Quảng Ninh năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 20 đến 24/11 tại Chợ đêm Vui Fest, Khu đô thị Sun Marina Hạ Long, phường Bãi Cháy. Sự kiện có khoảng 150 gian hàng, hướng tới giới thiệu đặc sản Quảng Ninh và nhiều địa phương, kết hợp hoạt động trải nghiệm, biểu diễn nghệ thuật.

Quảng Ninh tổ chức Liên hoan Ẩm thực năm 2026

Quảng Ninh tổ chức Liên hoan Ẩm thực năm 2026

VOV.VN - Liên hoan Ẩm thực thành phố Quảng Ninh năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 20 đến 24/11 tại Chợ đêm Vui Fest, Khu đô thị Sun Marina Hạ Long, phường Bãi Cháy. Sự kiện có khoảng 150 gian hàng, hướng tới giới thiệu đặc sản Quảng Ninh và nhiều địa phương, kết hợp hoạt động trải nghiệm, biểu diễn nghệ thuật.

 
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc