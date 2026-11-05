Hà Nội sắp đón “đại tiệc” ẩm thực Việt Nam và quốc tế

Với chủ đề “Giao lộ Văn hóa - Beyond Flavors”, Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026 sẽ diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 21-22/11. Sự kiện do Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn (Bộ Ngoại giao) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức, nhằm tăng cường giao lưu văn hóa, thúc đẩy sự hiểu biết và hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia trên thế giới.

Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 21-22/11 tại Hà Nội, với gần 100 gian hàng ẩm thực.

Điểm đáng chú ý của liên hoan năm nay là quy mô được mở rộng với gần 100 gian hàng ẩm thực đến từ các Đại sứ quán, Lãnh sự quán, Trung tâm Văn hóa nước ngoài, Sở Ngoại vụ các địa phương và doanh nghiệp. Khách tham quan sẽ có cơ hội khám phá những món ăn đặc trưng, tìm hiểu phong tục, văn hóa và những câu chuyện gắn với ẩm thực của nhiều quốc gia.

Không gian liên hoan được chia thành ba khu vực chính gồm “Pride of Vietnam - Tự hào Việt Nam”, “ASEAN Flavors - Hương vị ASEAN” và “World Flavors - Hương vị thế giới”. Mỗi khu vực giới thiệu những nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực Việt Nam, Đông Nam Á và các quốc gia khác.

Đại diện Ban tổ chức chia sẻ thông tin về Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026.

Một trong những điểm nhấn của sự kiện là không gian “Tự hào Việt Nam”, nơi giới thiệu di sản ẩm thực ba miền, hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Trong đó, khu vực “Nguồn cội Việt” được thiết kế dành cho nghi lễ dâng hương truyền thống, với các lễ vật như bánh chưng, bánh giầy và những đặc sản địa phương.

Theo kế hoạch, bà Ngô Phương Ly - Phu nhân của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cùng các khách mời sẽ thực hiện nghi lễ dâng hương tại không gian này. Ban Tổ chức cũng khuyến khích các Đại sứ quán và địa phương chuẩn bị những mâm lễ mang nét đặc trưng văn hóa của mình để cùng tham gia hoạt động.

Không gian “Tự hào Việt Nam” sẽ giới thiệu những nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực ba miền.

Bên cạnh các gian hàng ẩm thực, liên hoan còn có hoạt động trình diễn chế biến món ăn, giao lưu nghệ thuật, trải nghiệm văn hóa và ứng dụng công nghệ số. Sau lễ khai mạc, Phu nhân Ngô Phương Ly cùng các khách mời dự kiến tham quan các gian hàng, giao lưu với Đại sứ và đại diện các cơ quan ngoại giao tham dự.

Không chỉ là dịp giới thiệu ẩm thực, hoạt động thiện nguyện tiếp tục được xác định là một nội dung quan trọng của liên hoan. Năm 2025, chương trình đã tiếp nhận 1,301 tỷ đồng ủng hộ, trong đó 750 triệu đồng được trao trực tiếp cho các địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai ngay tại lễ khai mạc.

Năm nay, Ban Tổ chức tiếp tục phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai hoạt động quyên góp tự nguyện. Theo dự kiến, Phu nhân Ngô Phương Ly sẽ trực tiếp tham gia ủng hộ trên sân khấu lễ khai mạc. Ban Tổ chức cũng cho biết đã nhận được sự hưởng ứng của 98 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Toàn bộ số tiền được các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm đóng góp sẽ được phối hợp chuyển tới những địa phương, đơn vị và cá nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Khác với những kỳ tổ chức trước, hoạt động của liên hoan năm nay sẽ kéo dài trọn hai ngày 21 và 22/11. Các gian hàng dự kiến hoàn tất trang trí trong tối 20/11 để sẵn sàng đón người dân và du khách từ sáng 21/11.

Thông qua các hoạt động giao lưu, trải nghiệm, Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026 tiếp tục tạo không gian gặp gỡ giữa các nền văn hóa, đồng thời góp phần quảng bá ẩm thực Việt Nam và tăng cường giao lưu giữa cộng đồng ngoại giao với người dân.