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Hàng nghìn du khách tìm không khí mát mẻ trên núi Bà Đen

Chủ Nhật, 17:48, 30/08/2026
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VOV.VN - Ngày 30/8, hàng nghìn du khách từ TP.HCM và nhiều địa phương tiếp tục đến Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, Tây Ninh, trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Các khu vực cáp treo, Chùa Bà và đỉnh núi ghi nhận lượng người khá đông.

Từ sáng sớm, khu vực chân núi Bà Đen đã nhộn nhịp. Lượng du khách tăng dần trong ngày, đặc biệt tại tuyến cáp treo lên đỉnh Vân Sơn và khu vực Chùa Bà. Nhiều thời điểm, du khách phải xếp hàng chờ đến lượt di chuyển lên núi.

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Hàng nghìn du khách đổ về Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen trong ngày thứ hai kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Dịp này, Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen tổ chức nhiều hoạt động phục vụ du khách. Một trong những điểm nhấn là triển lãm hơn 400 tác phẩm điêu khắc gốm của nghệ sĩ Nguyễn Tuấn cùng các nghệ nhân làng gốm Phù Lãng, làng nghề truyền thống hơn 700 năm tuổi ở Bắc Ninh.

Đáng chú ý, bộ sưu tập có hơn 200 tác phẩm hình chú tểu với nhiều dáng vẻ và trạng thái như ngồi thiền, ngủ gật, cười, chơi đàn... Các tác phẩm truyền tải thông điệp về lối sống an nhiên, hướng con người đến việc buông bỏ phiền não.

Bên cạnh tham quan, du khách còn có thể trực tiếp trải nghiệm làm gốm tại các workshop và thưởng thức những chương trình nghệ thuật được tổ chức trong khu du lịch.

Một hoạt động được nhiều du khách quan tâm trong dịp lễ là các phiên chợ lá. Theo đại diện Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, 3 phiên chợ lá được tổ chức liên tiếp từ ngày 30/8 đến 1/9.

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Không khí mát mẻ trên đỉnh núi Bà Đen thu hút nhiều gia đình đến tham quan, vui chơi dịp lễ
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Các bạn trẻ đến đỉnh núi Bà Đen tìm không khí mát mẻ những ngày nghỉ lễ 

Tại phiên chợ, du khách không phải dùng tiền mua đồ ăn. Mỗi người đi cáp treo lên núi được tặng một “tấm vé tự hào” để sử dụng tại các gian hàng.

Nhiều món ăn dân gian và đặc sản Tây Ninh được phục vụ như bánh ít, bánh cuốn, bánh tráng, bánh ú, bánh xu xê, bánh bột lọc, bánh bò, bánh da lợn, sắn hấp dừa, chè, xôi... Tại khu vực triển lãm lịch sử, du khách còn có thể thưởng thức miễn phí một số món như bò kho, khoai, sắn luộc và tàu phớ.

Trong những ngày nghỉ lễ, khu du lịch được trang hoàng với cờ Tổ quốc. Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là lễ thượng cờ được tổ chức ngày 2/9 tại quảng trường trên đỉnh núi, cùng hoạt động xếp hình cờ đỏ sao vàng bên đài nước.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh cho biết, trong 2 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, núi Bà Đen đón hơn 20.000 lượt khách.

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Du khách xem biểu diễn nghệ thuật trên núi Bà Đen 

Dự kiến lượng khách sẽ tiếp tục tăng trong những ngày còn lại của kỳ nghỉ. Ngoài núi Bà Đen, các điểm đến như Tòa thánh Cao Đài, hồ Dầu Tiếng, Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát và các khu ẩm thực trên địa bàn Tây Ninh cũng đang thu hút đông du khách.

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Du lịch Đà Lạt: Những địa điểm không thể bỏ qua dịp lễ Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Sân bay Liên Khương hoạt động trở lại sau nhiều tháng đóng cửa, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến với "xứ sở ngàn hoa". Với hàng loạt điểm đến mới và không gian trải nghiệm thú vị, Đà Lạt được kỳ vọng trở thành một trong những điểm đến hút khách trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 năm nay.

Nguyễn Quang/VOV-TP.HCM
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