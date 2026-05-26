Cá voi xuất hiện tại vịnh Nha Trang, ban quản lý khuyến cáo du khách

Theo Ban quản lý vịnh Nha Trang, sáng 26/5 cá voi xuất hiện tại phân khu bảo vệ Hòn Mun, vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ngay sau khi ghi nhận thông tin, đơn vị đã có thông báo tới người dân, du khách thực hiện công tác bảo vệ an toàn cho loài động vật biển này.

Theo đó, người dân và du khách không tiếp cận, và phải giữ khoảng cách tối thiểu 100 m với cá voi. Đây là khoảng cách an toàn cần thiết để không làm phiền đến hoạt động tự nhiên của loài.

Người dân không điều khiển phương tiện đuổi theo, chặn đầu, tách cá mẹ khỏi con hoặc cố tình lái tàu vào giữa đàn cá. Các phương tiện thủy nội địa phục vụ du lịch không được tụ tập quanh khu vực có cá voi, phải giảm tốc độ, hạn chế tiếng ồn và tắt động cơ khi dừng quan sát.

Cá voi xuất hiện tại phân khu bảo vệ Hòn Mun, vịnh Nha Trang. Nguồn: Ban quản lý vịnh Nha Trang

Đặc biệt, không điều khiển thiết bị bay không người lái (drone/flycam) ở tầm thấp, gây nhiễu động và tiếng ồn lớn gần cá voi. Ban quản lý vịnh Nha Trang lưu ý, cá voi sử dụng sóng âm tần số thấp để định hướng và giao tiếp, do đó tiếng ồn từ động cơ, thiết bị bay, loa phát thanh... có thể gây rối loạn chức năng sinh học và hành vi của loài.

Các đơn vị, doanh nghiệp cũng cần tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng, khách du lịch và người điều khiển phương tiện về trách nhiệm bảo vệ loài cá voi và động vật biển hoang dã. Ban Quản lý Vịnh Nha Trang đề nghị các tổ chức, cá nhân chung tay phối hợp bảo vệ; và mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.