Chinh phục đỉnh Cao Ly, khám phá văn hóa, ẩm thực của người Dao Thanh Phán

Chinh phục đỉnh Cao Ly, du khách có thể đi ô tô, ngắm phong cảnh hai bên qua cửa kính. Không ít du khách lại lựa chọn di chuyển bằng xe máy để cảm nhận gió ngàn phả vào da thịt. Dù bằng phương tiện nào thì quãng đường vượt qua 20km để lên đỉnh cũng rất đáng trải nghiệm.

CT: Chương trình Đêm trăng Cao Ly trên đỉnh Cao Ly. (Ảnh: Hoàng Kiên Trung)

Từ trung tâm xã, đi theo hướng bản Cao Sơn, du khách sẽ được đắm mình trong khí hậu trong lành, được ngắm vườn hoa Cao Sơn rực rỡ. Bốn mùa, bức tranh thiên nhiên nơi đây sống động với gần 100 loại hoa như lan, hồng, cẩm tú cầu, đồng tiền, hướng dương…

Nếu chọn đi qua bản Sông Moóc của người Dao Thanh Phán, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những rừng hồi, rừng quế, những ruộng bậc thang mùa lúa chín. Thậm chí là có thể đi tắm thác.

Du khách cũng có thể lưu trú trong những homestay của đồng bào. Những người Dao Thanh Phán thân thiện, mến khách sẵn sàng giúp bạn trải nghiệm văn hóa bản địa trọn vẹn nhất.

Sắc màu của núi. (Ảnh: Hoàng Kiên Trung)

Cao Ly quanh năm mây bao phủ. Mùa đông cung đường lên Cao Ly dày đặc những sương mù. Có những hôm, tầm nhìn xa chỉ tầm 3m, để an toàn, các tay lái phải cẩn thận men theo vạch chỉ dẫn giữa lòng đường mà đi.

Nếu khúc cua này mở ra trước mắt du khách cảnh diễm lệ của những hoa tuyết mùa đông thì vào mùa hè, có khúc cua lại là nơi săn mây đẹp nhất. Tháng 4, tháng 5 nắng ráo, từ trong núi mây đùn lên hoặc được gió biển đẩy vào tạo cảm giác bồng bềnh như đang dạo chơi nơi cảnh tiên.

Theo ông Hoàng Kiên Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Hoành Mô, để khai thác lợi thế sẵn có phục vụ khách du lịch, từ năm 2025, một chương trình văn hóa, văn nghệ mang tên “Đêm trăng Cao Ly” được tổ chức trên đỉnh Cao Ly với những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Trên đỉnh non ngàn. (Ảnh: Hoàng Kiên Trung)

Đến với Hoành Mô, chinh phục đỉnh Cao Ly, bên cạnh việc đắm chìm trong làn điệu dân ca trên độ cao hơn 1.000m, du khách cũng đừng quên thưởng thức ẩm thực của đồng bào nơi đây.

Món cá tầm là một ví dụ. Thịt cá tầm tươi ngon được người dân địa phương chế biến đủ món. Từ lẩu, hấp, đến các món chiên, xào… lạ vị.

Hoành Mô còn nổi tiếng với món phở xào ở chợ Đồng Văn. Du khách được tự mình đi chợ, tự chọn nguyên liệu rồi vào quán, đưa cho đầu bếp chế biến theo sở thích cá nhân.

Người Dao Thanh Phán có nhiều món dân dã. Một trong số đó phải kể đến món thịt rượu gừng đặc trưng. Thịt lợn béo ngậy nấu nguyên với gừng, rượu, muối. Đun âm ỉ trong nồi nửa ngày. Khi chín miếng thịt mềm, ngọt, không ngấy quyến rũ ngay cả những thực khách khó tính nhất.