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Nhiều đơn vị giảm giá kích cầu du lịch Quảng Ninh

Thứ Bảy, 06:01, 03/10/2026
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VOV.VN - Các tháng cuối năm 2026, Quảng Ninh triển khai chương trình kích cầu du lịch mùa thu đông với sự tham gia của nhiều cơ sở lưu trú từ 3 đến 5 sao, mức ưu đãi từ 20% đến 60%.

Thực hiện Kế hoạch số 380/KH-UBND ngày 18/8/2026 của UBND thành phố Quảng Ninh, Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh và cộng đồng doanh nghiệp đồng loạt triển khai các chương trình ưu đãi, xây dựng gói dịch vụ kết hợp lưu trú, ẩm thực và chăm sóc sức khỏe cho du khách.

Trong đó, nhiều cơ sở lưu trú từ 3 sao đến 5 sao như Mường Thanh Luxury Hạ Long Centre Hotel, FTE Hạ Long, À La Carte Hạ Long, Hoàng Gia Hạ Long... đều giới thiệu mức giảm từ 30-55% giá phòng nghỉ. Chương trình kích cầu du lịch không chỉ tập trung giảm giá phòng mà hướng tới gia tăng giá trị trải nghiệm, tạo chuỗi dịch vụ liên kết để du khách có thêm lựa chọn trong kỳ nghỉ cuối năm. Một số nhà hàng, đơn vị dịch vụ cũng áp dụng chính sách ưu đãi trực tiếp, giảm giá hoặc tặng đồ uống.

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Thành phố Quảng Ninh đang xây dựng Đề án phát triển kinh tế di sản, du lịch đêm và công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ông Nguyễn Thế Huệ - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh cho biết các doanh nghiệp đã chủ động xúc tiến và chuẩn bị sản phẩm để phục vụ du khách dịp cuối năm: "Bắt đầu từ cuối tháng 9 trở đi, Quảng Ninh bước vào mùa đón khách quốc tế. Chúng tôi đã chủ động từ trước, xúc tiến tại nước ngoài, đặc biệt là các thị trường thường xuyên đến Quảng Ninh như khu vực Đông Bắc Á,  Đông Nam Á. Cuối tháng 9, hàng trăm khách đại diện cho các doanh nghiệp lữ hành của Trung Quốc đã đến khảo sát và tiếp tục trong quý IV sẽ có những đoàn tiếp theo".

Cùng với kích cầu từ doanh nghiệp, Quảng Ninh tiếp tục làm mới các sản phẩm du lịch với những trải nghiệm như thuyền ba vách trên vịnh Hạ Long, tour đêm tại Bảo tàng - Thư viện Quảng Ninh, du thuyền ngắm cảnh kết hợp trình diễn 3D mapping... Thành phố cũng triển khai kế hoạch xây dựng mỗi xã, phường, đặc khu một sản phẩm du lịch đặc thù, phát triển kinh tế ban đêm và kinh tế di sản.

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Đưa OCOP Quảng Ninh vào chuỗi tiêu dùng du lịch

VOV.VN - Quảng Ninh có hàng trăm sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên nhưng phần lớn sản phẩm vẫn đến với người tiêu dùng qua hội chợ, cửa hàng truyền thống hoặc sự kết nối riêng lẻ của từng cơ sở, hợp tác xã.... mà chưa được tiêu thụ mạnh qua kênh khách du lịch với hàng chục triệu lượt khách mỗi năm.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc
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