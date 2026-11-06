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Công cụ AI dần thay đổi cách người Việt lập kế hoạch du lịch

Thứ Sáu, 09:06, 06/11/2026
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VOV.VN - Dựa trên khảo sát hơn 3.300 du khách tại 11 thị trường châu Á, Báo cáo xu hướng du lịch châu Á năm 2027 của Agoda cho biết 19% du khách Việt tham gia khảo sát cho biết họ tin tưởng trợ lý AI khi đặt phòng khách sạn, cũng là tỉ lệ cao nhất trong số các thị trường được thăm dò.

Nền tảng du lịch trực tuyến Agoda vừa công bố Báo cáo xu hướng du lịch châu Á năm 2027 (2027 Asia Travel Pulse), dựa trên khảo sát hơn 3.300 du khách tại 11 thị trường châu Á. Khoảng một nửa du khách châu Á (53%) tham gia khảo sát cho biết sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để lên kế hoạch chuyến đi, tăng từ mức 33% của năm trước. Tại Việt Nam tỷ lệ đã tăng lên 63% trong năm 2026, so với chỉ 30% trong khảo sát năm 2025, cao nhất trong số các thị trường được thăm dò.

Tuy nhiên, dù AI ngày càng được ứng dụng rộng rãi, nhiều du khách chưa muốn phụ thuộc vào công cụ này khi đưa ra quyết định đặt dịch vụ. Trên toàn châu Á, 57% người tham gia khảo sát muốn tự đặt phòng khách sạn thay vì giao việc này cho trợ lý AI.

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Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Tại Việt Nam, du khách Việt có xu hướng dần quen sử dụng công cụ AI khi lên kế hoạch du lịch. 60% người Việt được khảo sát cho biết sẽ dùng AI để chốt chọn các điểm đến, trong khi 52% sẽ sử dụng công cụ này để so sánh khách sạn hoặc chuyến bay. 59% du khách Việt cũng cho biết họ sẽ dùng AI để xây dựng lịch trình.

Đáng chú ý, 19% du khách Việt tham gia khảo sát cho biết họ tin tưởng trợ lý AI khi đặt phòng khách sạn. Con số này cao gấp 3 lần mức trung bình châu Á (6%) và cao nhất trong số các thị trường được khảo sát. Dù vậy 13% cho biết sẽ an tâm hơn nếu trợ lý AI đến từ một thương hiệu hoặc công ty mà họ tin tưởng. 

Dù vậy, chi phí du lịch thấp vẫn là yếu tố tác động đến quyết định du lịch nhiều hơn. Tại Việt Nam, 35% người tham gia khảo sát đồng thuận với ý kiến này. Nếu không tính đến yếu tố chi phí, các sở thích và mối quan tâm cá nhân (64%) cùng mạng xã hội (52%) cũng ảnh hưởng đến lựa chọn du lịch của du khách Việt. Bên cạnh đó, 16% cho biết các sự kiện âm nhạc, lễ hội hoặc sự kiện thể thao cũng là những lý do họ du lịch.

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Doanh nghiệp lữ hành triển khai công cụ AI hỗ trợ du khách

Ngoài ra so với các thị trường khác tại châu Á, khảo sát của Agoda ghi nhận tỷ lệ cao người dùng từ Việt Nam sử dụng AI cho các mục đích: Đặt lời nhắc trước chuyến đi (11%), đặt dịch vụ (11%) và xử lý một số việc sau chuyến đi, chẳng hạn như viết bài đánh giá hoặc sắp xếp ảnh (10%). 

Ông Vũ Ngọc Lâm - Giám đốc quốc gia Agoda tại Việt Nam chia sẻ: "AI đang dần trở thành công cụ hữu ích giúp du khách Việt khám phá các điểm đến và lên kế hoạch cho chuyến đi của mình. Đồng thời, những yếu tố thực tế như chi phí và sự an toàn vẫn tác động đáng kể đến lựa chọn của họ. Kết quả khảo sát cũng cho thấy sở thích cá nhân ảnh hưởng đến việc cân nhắc điểm đến và những hoạt động mà du khách mong muốn trải nghiệm. Những thông tin này góp phần giúp ngành du lịch hiểu rõ hơn về mối quan tâm của du khách Việt trong thời gian tới".

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Hải Nam/VOV.VN
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