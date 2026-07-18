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Xu hướng du lịch 2026: Người Việt thích đi đâu nhất?

Thứ Bảy, 08:01, 18/07/2026
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VOV.VN - Theo dữ liệu từ Booking.com về xu hướng tìm kiếm nửa đầu năm 2026, Đà Nẵng và Bangkok là những điểm đến được du khách Việt quan tâm nhiều nhất. Đáng chú ý, các hành trình chặng ngắn trong khu vực châu Á và các điểm đến thiên nhiên đang ngày càng thu hút du khách Việt Nam.

Theo Booking.com, dữ liệu tìm kiếm du lịch trong nước cho thấy các điểm đến ven biển vẫn là ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch của du khách Việt, chiếm một nửa trong top 10 điểm đến nội địa được tìm kiếm nhiều nhất. Kết quả này cũng đã phản ánh dữ liệu được ghi nhận từ Báo cáo Xu hướng Du lịch của Booking.com, trong đó 92% du khách Việt cho biết việc có thể dễ dàng tiếp cận những bãi biển đẹp là một trong những yếu tố quan trọng khi lựa chọn điểm đến khi đi du lịch.

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Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng thu hút đông đảo du khách

Ở trong nước, thành phố Đà Nẵng ghi nhận mức tăng trưởng tìm kiếm 25% so với cùng kỳ năm trước và giữ vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng tìm kiếm nửa đầu năm 2026. Thành phố này tiếp tục giữ sức hút với du khách khi vừa phù hợp với các kỳ nghỉ bên bờ biển, vừa là điểm trung chuyển thuận tiện để khám phá các điểm đến văn hóa và di sản nổi tiếng lân cận.

Theo sau Đà Nẵng trong bảng xếp hạng lần lượt là TP.HCM và Nha Trang. Các điểm đến như Ninh Bình, Nha Trang và Phú Quốc đều đạt mức tăng trưởng tìm kiếm trên 20% so với cùng kỳ năm 2025. Bên ngoài nhóm dẫn đầu, một số địa danh khác như Quy Nhơn, Cam Ranh và Cần Thơ cũng ghi nhận sự gia tăng về lưu lượng tìm kiếm. 

Về xu hướng du lịch nước ngoài năm 2026, các điểm đến chặng ngắn trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương chiếm ưu thế về lượng tìm kiếm của du khách Việt trong nửa đầu năm 2026, khi toàn bộ 10 thành phố được tìm kiếm nhiều nhất đều nằm trong khu vực này. Thái Lan dẫn đầu danh sách các quốc gia được tìm kiếm nhiều nhất, trong khi Bangkok giữ vị trí số 1 trong bảng xếp hạng tìm kiếm các thành phố quốc tế.

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Một điểm du lịch tại Bangkok, Thái Lan

Một điểm nhấn đáng chú ý trong xu hướng du lịch nửa đầu năm 2026 là sự thăng hạng của thị trường Trung Quốc trong mắt du khách Việt. Quốc gia này đã vươn lên vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng các quốc gia được tìm kiếm nhiều nhất, đánh dấu bước tiến lớn từ vị trí thứ 10 của cùng kỳ năm 2025. Cụ thể, Bắc Kinh ghi nhận mức tăng 26 bậc so với năm ngoái để đứng ở vị trí thứ 8. Trong khi đó, Thượng Hải cũng tăng 11 bậc lên vị trí thứ 7 và chính thức lọt vào danh sách 10 thành phố quốc tế được người Việt tìm kiếm nhiều nhất.

Bên cạnh các thành phố lớn của Trung Quốc, những đô thị sôi động khác trong khu vực như Kuala Lumpur, Tokyo, Seoul và Singapore cũng góp mặt trong top 10 tìm kiếm. Điều này cũng phù hợp với kết quả nghiên cứu trước đó của Booking.com cho thấy 87% du khách Việt xem đời sống về đêm và các hoạt động giải trí là yếu tố quan trọng khi lựa chọn điểm đến.

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Lễ hội pháo hoa quốc tế nâng tầm thương hiệu du lịch Đà Nẵng

VOV.VN - Vượt ra khỏi khuôn khổ của một cuộc thi thông thường, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đã trở thành thương hiệu riêng có của thành phố. Mỗi mùa lễ hội tạo ra sự lan tỏa mạnh mẽ đối với du lịch, dịch vụ, góp phần định vị Đà Nẵng là điểm đến của các sự kiện, lễ hội mang tầm quốc tế.

Hải Nam/VOV.VN
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