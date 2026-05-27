Đắk Lắk lấy ý kiến hoàn thiện Đề án phát triển du lịch giai đoạn 2026–2030

Hôm nay (27/5), tại phường Buôn Ma Thuột, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý Đề án phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hội thảo có sự tham gia của các sở, ngành, địa phương, chuyên gia, doanh nghiệp và đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch.

Các đại biểu tham gia góp ý hoàn thiện các nội dung của dự thảo đề án

Theo dự thảo đề án, Đắk Lắk định hướng phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững, gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa bản địa, tài nguyên sinh thái và xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng Tây Nguyên.

Các dòng sản phẩm chủ lực được xác định là du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, trải nghiệm văn hóa cộng đồng, du lịch nông nghiệp, du lịch cà phê, du lịch voi thân thiện và du lịch gắn với Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

Tại hội thảo, nhiều đại biểu cho rằng Đắk Lắk có nhiều tiềm năng phát triển du lịch nhờ hệ sinh thái rừng, thác, hồ tự nhiên cùng bản sắc văn hóa đặc trưng của Tây Nguyên. Tuy nhiên, tỉnh cần rà soát kỹ những gì đang có để phát triển nâng tầm; ưu tiên các sản phẩm mang dấu ấn khác biệt.

Đại biểu cũng nêu lên những kiến nghị, đề xuất giải pháp để thúc đẩy phát triển du lịch Đắk Lắk trong thời gian tới.

Ông Phan Bửu Toàn - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM cho rằng Đắk Lắk phải rà soát lại xem những sản phẩm gì đã có và đang ở mức độ nào, cố gắng xây dựng và hoàn thiện, nâng cấp sản phẩm đó lên để giữ nguyên định vị đó.

"Ví dụ, nói tới cà phê thì người ta nói tới Đắk Lắk, sản phẩm cà phê thì không phải đơn giản như vậy mà là một phong cách sống về cà phê, đó là một chuỗi trải nghiệm về phong cách sống cà phê, lúc đó nó trở thành sản phẩm cao cấp hơn. Nếu Đắk Lắk không có sự khác biệt từ phần cứng thì phải khác biệt về phần mềm”, theo ông Toàn.

Một số ý kiến cho rằng, du lịch Đắk Lắk vẫn còn nhiều điểm nghẽn như hạ tầng chưa đồng bộ, thiếu sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ về đêm còn hạn chế và chưa có nhiều doanh nghiệp đầu tàu tạo sức lan tỏa.

Ông Đặng Xuân Vũ - Giám đốc Công ty Du lịch Đắk Việt cho biết sự rời rạc của các điểm du lịch ở tỉnh đang gây khó khăn cho việc hình thành các tour liên hoàn, giữ chân du khách. Sự kết hợp giữa Đông và Tây của tỉnh chưa hài hòa với nhau, đang còn rời rạc, chưa đồng bộ và khoảng cách giữa hai vùng còn xa, khó kết nối tạo thành một tour. Nếu thời gian di chuyển của khách giữa hai điểm đến ngắn hơn thì sản phẩm sẽ dễ kết hợp hơn.

Ông Lê Phúc Long - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết địa phương định hướng phát triển du lịch theo hướng tăng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và nâng mức chi tiêu của du khách thay vì chỉ tập trung tăng số lượng khách. Cùng với đó, tỉnh chú trọng liên kết với các địa phương duyên hải Nam Trung Bộ để hình thành các tuyến du lịch kết nối biển và cao nguyên.

“Chính vì những điểm nghẽn nên du lịch Đắk Lắk đang đi sau so với các địa phương khác quanh vùng như Gia Lai, Khánh Hòa hay Lâm Đồng. Sở cũng đã có phối hợp với các ngành để báo cáo UBND tỉnh, có những nội dung liên quan đến Chính phủ, các bộ, ngành thì phải chờ các bộ, ngành có ý kiến. Để phát triển du lịch thì sở sẽ tham mưu xây dựng nghị quyết hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh cũng như các hoạt động du lịch, từ đó là có khung chính sách để cho các địa phương, các ngành triển khai trong thời gian tới”, ông Lê Phúc Long nhấn mạnh.