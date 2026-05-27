Đắk Lắk lấy ý kiến hoàn thiện Đề án phát triển du lịch giai đoạn 2026–2030

Thứ Tư, 21:18, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Du lịch Đắk Lắk được định hướng phát triển theo hướng tăng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và nâng mức chi tiêu của du khách, thay vì chỉ tập trung tăng số lượng khách. Chú trọng liên kết với các địa phương duyên hải Nam Trung Bộ để hình thành các tuyến du lịch kết nối biển và cao nguyên.

Hôm nay (27/5), tại phường Buôn Ma Thuột, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý Đề án phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hội thảo có sự tham gia của các sở, ngành, địa phương, chuyên gia, doanh nghiệp và đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch.

Các đại biểu tham gia góp ý hoàn thiện các nội dung của dự thảo đề án

Theo dự thảo đề án, Đắk Lắk định hướng phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững, gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa bản địa, tài nguyên sinh thái và xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng Tây Nguyên.

Các dòng sản phẩm chủ lực được xác định là du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, trải nghiệm văn hóa cộng đồng, du lịch nông nghiệp, du lịch cà phê, du lịch voi thân thiện và du lịch gắn với Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

Tại hội thảo, nhiều đại biểu cho rằng Đắk Lắk có nhiều tiềm năng phát triển du lịch nhờ hệ sinh thái rừng, thác, hồ tự nhiên cùng bản sắc văn hóa đặc trưng của Tây Nguyên. Tuy nhiên, tỉnh cần rà soát kỹ những gì đang có để phát triển nâng tầm; ưu tiên các sản phẩm mang dấu ấn khác biệt. 

Đại biểu cũng nêu lên những kiến nghị, đề xuất giải pháp để thúc đẩy phát triển du lịch Đắk Lắk trong thời gian tới.

Ông Phan Bửu Toàn - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM cho rằng Đắk Lắk phải rà soát lại xem những sản phẩm gì đã có và đang ở mức độ nào, cố gắng xây dựng và hoàn thiện, nâng cấp sản phẩm đó lên để giữ nguyên định vị đó.

"Ví dụ, nói tới cà phê thì người ta nói tới Đắk Lắk, sản phẩm cà phê thì không phải đơn giản như vậy mà là một phong cách sống về cà phê, đó là một chuỗi trải nghiệm về phong cách sống cà phê, lúc đó nó trở thành sản phẩm cao cấp hơn. Nếu Đắk Lắk không có sự khác biệt từ phần cứng thì phải khác biệt về phần mềm”, theo ông Toàn.

Một số ý kiến cho rằng, du lịch Đắk Lắk vẫn còn nhiều điểm nghẽn như hạ tầng chưa đồng bộ, thiếu sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ về đêm còn hạn chế và chưa có nhiều doanh nghiệp đầu tàu tạo sức lan tỏa.

Ông Đặng Xuân Vũ - Giám đốc Công ty Du lịch Đắk Việt cho biết sự rời rạc của các điểm du lịch ở tỉnh đang gây khó khăn cho việc hình thành các tour liên hoàn, giữ chân du khách. Sự kết hợp giữa Đông và Tây của tỉnh chưa hài hòa với nhau, đang còn rời rạc, chưa đồng bộ và khoảng cách giữa hai vùng còn xa, khó kết nối tạo thành một tour. Nếu thời gian di chuyển của khách giữa hai điểm đến ngắn hơn thì sản phẩm sẽ dễ kết hợp hơn.

Đề án phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026 - 2030 hướng đến phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững, gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa bản địa, tài nguyên sinh thái và xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng Tây Nguyên.

Ông Lê Phúc Long - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết địa phương định hướng phát triển du lịch theo hướng tăng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và nâng mức chi tiêu của du khách thay vì chỉ tập trung tăng số lượng khách. Cùng với đó, tỉnh chú trọng liên kết với các địa phương duyên hải Nam Trung Bộ để hình thành các tuyến du lịch kết nối biển và cao nguyên.

“Chính vì những điểm nghẽn nên du lịch Đắk Lắk đang đi sau so với các địa phương khác quanh vùng như Gia Lai, Khánh Hòa hay Lâm Đồng. Sở cũng đã có phối hợp với các ngành để báo cáo UBND tỉnh, có những nội dung liên quan đến Chính phủ, các bộ, ngành thì phải chờ các bộ, ngành có ý kiến. Để phát triển du lịch thì sở sẽ tham mưu xây dựng nghị quyết hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh cũng như các hoạt động du lịch, từ đó là có khung chính sách để cho các địa phương, các ngành triển khai trong thời gian tới”, ông Lê Phúc Long nhấn mạnh.

Du lịch Đắk Lắk: Thăm tòa tháp cổ kính nghìn năm tuổi

Du lịch Đắk Lắk: Thăm tòa tháp cổ kính nghìn năm tuổi

VOV.VN - Trên đỉnh núi Nhạn (phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk), di tích Tháp Nhạn hiện lên vừa cổ kính vừa trầm mặc. Mang kiến trúc Chăm cổ, nơi đây không chỉ lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc mà còn trở thành điểm đến quen thuộc của người dân và du khách khi đến với vùng ven biển phía Đông tỉnh Đắk Lắk.

H Xíu/VOV-Tây Nguyên
“Dấu chân voi hạnh phúc” mở lối du lịch thân thiện ở Đắk Lắk
VOV.VN - Ngày 25/4, tại xã Liên Sơn Lắk, tỉnh Đắk Lắk, chính quyền địa phương phối hợp với Tổ chức Động vật châu Á tổ chức Ngày hội “Dấu chân voi hạnh phúc”, thu hút khoảng 200 người tham gia, phát đi thông điệp chuyển đổi từ du lịch cưỡi voi sang du lịch thân thiện, gắn bảo tồn với sinh kế cộng đồng.

Du lịch hè 2026: Khám phá biển xanh Bình Kiến, phía Đông tỉnh Đắk Lắk

VOV.VN - Hướng tới mùa du lịch hè 2026, phường Bình Kiến (trước đây thuộc thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cũ) đang phấn đấu trở thành điểm đến xanh, bền vững, hạnh phúc và an toàn đối với du khách; là một trong những điểm đến du lịch nổi bật của vùng biển phía Đông tỉnh Đắk Lắk.

Trải nghiệm du lịch làng Lò miền biển Đắk Lắk

VOV.VN - Hàng ngàn mái ngói đỏ san sát nhau nằm kề bên biển. Bến thuyền nhộn nhịp cá tôm mỗi sáng sớm và chiều tối. Bãi biển cát vàng ươm cùng làn nước màu ngọc bích. Đó là làng Lò, một ngôi làng ven biển thuộc phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk đang trở thành mô hình độc đáo làm du lịch trên nền di sản.

Nâng tầm Hòn Yến Đắk Lắk thành sản phẩm du lịch độc đáo

VOV.VN - Trong hành trình khám phá vùng biển Đông Đắk Lắk, Hòn Yến là một điểm đến hấp dẫn bởi những nét độc đáo riêng có. Núi nằm trên biển và có thể đi bộ tới chân núi trong mùa nước cạn. Không chỉ đẹp về phong cảnh, Hòn Yến còn thu hút bởi cách làm du lịch gần gũi của người dân nơi đây. 

Đắk Lắk điều chỉnh quy hoạch chiến lược hướng tới cực tăng trưởng mới

VOV.VN - Đắk Lắk đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quyết sách chiến lược này mở rộng không gian phát triển sau hợp nhất với Phú Yên, tạo nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới, tăng liên kết vùng, thu hút đầu tư và thúc đẩy bứt phá kinh tế - xã hội.

