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Đẩy mạnh quảng bá du lịch Hà Nội tới thị trường khách Nga

Thứ Tư, 19:33, 16/09/2026
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VOV.VN - Nhằm tăng cường quảng bá du lịch Thủ đô tới thị trường quốc tế, Hà Nội tổ chức đón đoàn báo chí và nhà sáng tạo nội dung từ Nga tới tham quan, khảo sát dịch vụ du lịch từ ngày 16 - 18/9/2026.

Ngày 16/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với các đơn vị tổ chức đón đoàn báo chí truyền thông (presstrip) từ Nga tới khảo sát và trải nghiệm dịch vụ du lịch tại Hà Nội từ ngày 16 - 18/9/2026. Đây là hoạt động nằm trong chương trình khảo sát du lịch của đoàn từ ngày 11 - 18/9/2026, tại một số điểm đến miền Trung và miền Bắc của Việt Nam.

Đoàn presstrip lần này đến từ một số cơ quan truyền thông của Nga như Yandex Travel, RATA news, Tur Dom, R-Express... cùng đại diện Hiệp hội Các nhà điều hành tour Nga (ATOR), các nhà sáng tạo nội dung có lượng theo dõi lớn tại Nga. Chương trình nhằm giới thiệu các sản phẩm du lịch mới, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh Hà Nội ra thế giới, đặc biệt là mở rộng khả năng tiếp cận thị trường khách nói tiếng Nga.

Day manh quang ba du lich ha noi toi thi truong khach nga hinh anh 1
Đoàn báo chí truyền thông (presstrip) từ Nga tìm hiểu lịch sử và trải nghiệm tại Nhà máy Bia Hà Nội

Trong thời gian tại Hà Nội, đoàn báo chí truyền thông từ Nga trực tiếp tham gia trải nghiệm nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc, phù hợp với thị hiếu của du khách quốc tế như tuyến xe buýt hai tầng, phố cổ Hà Nội, tìm hiểu lịch sử và trải nghiệm tại Nhà máy Bia Hà Nội... Đây được coi là những điểm nhấn ấn tượng, giúp các phóng viên, nhà sáng tạo nội dung quốc tế lên ý tưởng cho các sản phẩm truyền thông, quảng bá hình ảnh du lịch Thủ đô và Việt Nam nói chung.

Ngoài các hoạt động tại Hà Nội, chương trình khảo sát của đoàn báo chí truyền thông Nga lần này tương đối đa dạng về điểm đến và trải nghiệm tại Việt Nam, với nhiều điểm dừng ở Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ninh... Trong đó nổi bật là các hoạt động tham quan Đại Nội Huế và thưởng thức Nhã nhạc cung đình, tham quan phố cổ Hội An và rừng dừa Bảy Mẫu, khảo sát khu du lịch Bà Nà Hills và trải nghiệm các dịch vụ du lịch cao cấp trên vịnh Hạ Long.

 

Hải Nam/VOV.VN
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