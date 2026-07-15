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Về hồ câu Nà Phừm, nghe điệu khắp Thái giữa đại ngàn Tây Bắc

Thứ Tư, 06:00, 15/07/2026
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VOV.VN - Hồ câu Nà Phừm, Sơn La, tại điểm du lịch cộng đồng bản Hùn (Chiềng Cơi) đang là điểm sáng hút khách. Đến đây, du khách không chỉ được câu cá giải trí bên đầm sen thơ mộng, thưởng thức ẩm thực độc đáo mà còn được đắm mình trong điệu khắp Thái, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa Thái giữa đại ngàn Tây Bắc.

Nằm nép mình giữa những triền đồi và đồng ruộng xanh mướt, hồ câu Nà Phừm sở hữu không gian khoáng đạt, tĩnh mịch hoàn toàn tách biệt với phố thị ồn ào. Đây là điểm hẹn cuối tuần lý tưởng cho các gia đình và những "cần thủ" muốn tìm kiếm cảm giác thư thái.

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Điểm hồ câu Nà Phừm, Bản Hùn, phường Chiềng Cơi, tinh Sơn La dần trở thành điểm đến hút khách, nhất là vào những ngày nghỉ cuối tuần.
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Kết hợp thưởng thức các món ẩm thực đặc sắc văn hóa Thái.

Cùng bạn bè có mặt tại hồ câu Nà Phừm, bản Hùn, phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La, cách trung tâm thành phố Sơn La cũ khoảng 10km, từ sớm trong ngày nghỉ cuối tuần, anh Lò Văn Nam, phường Chiềng An, tỉnh Sơn La và các bạn vô cùng thích thú vì sau một hồi thả mồi, anh và nhóm bạn đã câu được những chú cá to.  Anh Nam chia sẻ như tuần nào anh cũng lên đây câu cá để vừa giúp mình giảm những căng thẳng mệt mỏi sau một tuần lao động sản xuất, lại có thành phẩm mang về cho gia đình. 

“Tôi đam mê câu cá từ nhỏ, nên  thường xuyên đến đây để câu, nhất là vào những ngày nghỉ cuối tuần. Ở đây có nhiều cá, sau khi câu được cá, nếu đi một mình thì tôi sẽ cân cá lên và mua cá về nhà nấu ăn. Khi đi cùng nhau đông người thì chúng tôi nhờ chủ hồ chế biến các món ăn truyền thống từ cá và ăn ngay tại nhà hàng”.

Không chỉ dừng lại ở một hồ câu thuần túy, Nà Phừm đã được gia đình anh Tòng Đức Nhân đầu tư bài bản thành mô hình du lịch sinh thái - ẩm thực. Anh Tòng Đức Nhân, chủ hồ câu cho biết, từ lợi thế gia đình sẵn có diện tích ao, ruộng, vườn cây, nguồn nước dồi dào quanh năm, nắm bắt được nhu cầu thư giãn, trải nghiệm của du khách, gia đình anh đã quyết định đầu tư, cải tạo, xây dựng mô hình ao câu cá, kết hợp với nhà hàng ẩm thực dân tộc Nà Phừm với tổng diện tích khoảng 5.000 m2 từ năm 2018.

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Mô hình du lịch trải nghiệm câu cá kết hợp ẩm thực dân tộc, check in của anh Tòng Đức Nhân - chủ hồ câu Nà Phừm (trái) rất đáng để bà con nông dân có điều kiện tương đồng tham khảo.

Để có nguồn cá dồi dào, hàng năm gia đình anh Nhân thả bổ sung từ 1 - 2 tấn cá. Anh cũng đầu tư xây dựng thêm nhà chòi, dịch vụ ăn uống. Khách đến câu cá không mất tiền mua vé vào câu, chỉ khi khách câu được cá sẽ được cân bán với giá hợp lý tuỳ từng loại cá. Khách có nhu cầu ăn uống ngay tại nhà hàng thì cá sẽ được giao trực tiếp cho đầu bếp người bản địa chế biến thành các món ăn từ cá ao như: Pa pỉnh tộp - cá nướng gập, cá nướng khúc, gỏi cá hay canh chua... Ngoài ra còn có những món ăn hấp dẫn khác chuẩn gia vị của người Thái Tây Bắc như cơm lam, gà nướng, thịt gác bếp, rau, măng rừng nộm.  

Anh Lò Văn Kiên, một du khách đến từ xã Yên Châu, tỉnh Sơn La cho biết: “Vào các ngày thứ 7, chủ nhật, tôi thường dẫn vợ con, gia đình, bạn bè đến đây trải nghiệm, ăn uống. Món ăn ở đây dân dã, hợp khẩu vị, giá cả cũng phải chăng; Khí hậu thì mát mẻ, dễ chịu, chủ nhà hàng thì nấu ăn ngon, mến khách, nên tôi thường xuyên đến đây”.

Mùa hè, khu vực hồ câu Nà Phừm còn khoác lên mình sắc hồng, sắc trắng tinh khôi của những đầm sen thơm mát. Gia đình anh Tòng Đức Nhân và một số hộ gia đình trong bản đã chuyển đổi một phần diện tích mặt nước để trồng sen, tạo nên một không gian check-in đẹp, thu hút giới trẻ. Lần đầu ghé thăm Sơn La, chị Lê Thị Thu Hường (du khách Hà Nội) không khỏi ngỡ ngàng: "Được anh em, bạn bè giới thiệu có điểm check in nên chúng tôi cũng vào đây. Tôi thấy cảnh ở đây rất là đẹp, có ao cá, vườn hoa, có đồi núi, đặc biệt là có ao Sen. Con người ở đây sống rất tình cảm, chan hoà, tôi hy vọng sẽ có dịp trở lại nơi đây để tiếp tục khám phá, tìm hiểu về phong tục, tập quán, danh lam thắng cảnh ở vùng Tây Bắc!”.

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Du khách check-in cảnh quan hồ sen.

Từ năm 2025 đến nay, hồ câu đã đón trên 4.000 lượt khách, tổng thu từ các dịch vụ ước đạt trên 700 triệu đồng. Anh Tòng Đức Nhân cho biết: " Tới đây, gia đình chúng tôi sẽ tiếp tục cải tạo, chú trọng về cảnh quan, nâng cấp bờ ao, bờ ruộng, khuôn viên, các chòi câu, ăn uống sao cho đẹp hơn để thu hút đông đảo du khách hơn nữa, đặc biệt là chúng tôi luôn quan tâm đến vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm".

Không chỉ mang lại những phút giây thư giãn cho du khách, mô hình câu cá, check in kết hợp ẩm thực dân tộc ở Nà Phừm còn tạo công ăn việc làm, giúp bà con địa phương tăng thu nhập. Đồng thời, đây cũng là nơi bảo tồn, giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc như điệu múa, điệu khắp Thái cổ truyền do chính đội văn nghệ bản biểu diễn phục vụ khách.

Phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp như mô hình câu cá, check in kết hợp ẩm thực tại hồ câu Nà Phừm, bản Hùn, phường Chiềng Cơi, Sơn La rất đáng để bà con nông dân có điều kiện tương đồng tham khảo.

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Bình minh thức giấc ở làng chài Mũi Né

VOV.VN - Từ khoảng 4 giờ 30 sáng, làng chài Mũi Né (phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng) rộn ràng khi những đoàn tàu cá trở về sau một đêm bám biển. Thuyền thúng nối nhau đưa hải sản vào bờ, thương lái tất bật thu mua, ngư dân gỡ lưới, phân loại cá và chuẩn bị cho chuyến biển tiếp theo.

Tòng Đức Anh - Cà Văn Thành/VOV-Tây Bắc
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